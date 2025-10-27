Samsung legt wieder los: Freie Fahrt für Galaxy-S23-Smartphones

Nach einer mysteriösen Pause schiebt Samsung das neueste große Update endlich wieder an – und diesmal mit neuem Extra.

Samsung startet den Rollout von One UI 8 für die Galaxy-S23-Serie neu – und sorgt damit bei vielen Nutzerinnen und Nutzern für Erleichterung. Nachdem das Update auf Basis von Android 16 vor wenigen Tagen ohne Begründung gestoppt wurde, können Besitzer der Modelle Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra nun wieder aufatmen: Die Verteilung läuft wieder an.

Samsung gibt Entwarnung für Galaxy-S23-Modelle

Warum Samsung den Vorgang so plötzlich unterbrochen hatte, bleibt unklar. Inzwischen zeigt sich jedoch, dass der neue Sicherheitspatch vom 1. Oktober 2025 integriert wurde – möglicherweise der Grund für die kurze Pause. Damit liefert der Konzern nicht nur frische Software mit One UI 8 und Android 16, sondern auch eine verbesserte Sicherheitsbasis für die ältere Flaggschiff-Reihe.

Das große Software-Upgrade bringt One UI 8, Samsungs Oberfläche auf Basis von Android 16. Sie soll das Nutzererlebnis weiter verfeinern – mit überarbeitetem Design, smarteren Energieoptionen und neuen Datenschutz-Funktionen. Vor allem die Integration aktueller Sicherheitsmechanismen dürfte vielen wichtig sein, nachdem im Oktober mehrere Hersteller Patches für kritische Schwachstellen veröffentlicht hatten.

Ein Galaxy-S23-Modell muss weiter warten

Aktuell werden die Modelle Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra wieder beliefert. Das Galaxy S23 FE bleibt zunächst außen vor, soll laut Berichten von Android Central aber bald folgen. Wer sein Gerät regelmäßig aktualisiert, dürfte das Update in Kürze automatisch angeboten bekommen.

Für Samsung ist das ein wichtiger Schritt: Der Konzern will seinen Ruf als einer der schnellsten Update-Anbieter im Android-Lager festigen. Nach der kurzen Irritation über den Stopp zeigt der Neustart, dass Samsung seine Softwarepflege ernst nimmt – auch wenn die Kommunikation nach außen besser laufen könnte. Sobald es bei anderen Modellen wieder losgeht, werden wir euch informieren.