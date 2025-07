Samsung lüftet ein Geheimnis um seine nächste Smartphone-Revolution

Ein neues Markenrecht verrät, welchen Namen Samsung vorerst für eines der spannendsten Foldables des Jahres plant.

Samsung bereitet offenbar sein erstes Smartphone mit doppelt faltbarem Display vor und hat sich dafür in Südkorea einen passenden Namen gesichert. Damit ist eine bisherige Theorie vorerst vom Tisch.

Samsung sichert sich Galaxy Z TriFold

Bereits Anfang 2025 hatte Samsung auf dem Galaxy-Unpacked-Event vage bestätigt, an einem Tri-Foldable zu arbeiten. Damals wurde spekuliert, dass das Gerät entweder unter der „Galaxy Z“-Reihe erscheint – dort, wo auch Fold 7 und Flip 7 zuhause sind – oder als eigenständige „Galaxy G“-Serie unter dem Namen Samsung G Fold.

Ein Markenantrag hat nun jedoch enthüllt: Samsung hat sich in Südkorea den Namen Galaxy Z TriFold gesichert. Das deutet darauf hin, dass der Konzern das neue Format doch unter dem bekannten Z-Banner weiterführt. Damit dürfte das Tri-Foldable wohl im Herbst 2025 Seite an Seite mit den nächsten Foldables vorgestellt werden. Möglich ist allerdings auch, dass Samsung den Namen nur vorsorglich geschützt hat, ohne sich endgültig festzulegen (Quelle: GalaxyClub).

Samsung hat sich den Namen Galaxy Z TriFold gesichert. (© Samsung )

Galaxy Z TriFold: Mehr Display, mehr Möglichkeiten

Was genau das Galaxy Z TriFold bieten wird, ist noch unklar – ein paar vermeintliche Details gibt es aber schon. Laut einem Leak lässt sich das Gerät zweimal nach innen klappen. Aufgeklappt soll das Display rund 10 Zoll messen – also fast schon Tablet-Format. Damit würde Samsung vor allem Nutzer ansprechen, die ihr Foldable auch zum Arbeiten, Zocken oder Streamen nutzen möchten.

So soll Samsungs kommendes Tri-Fold grob aussehen. (© Android Authority / Assemble Debug)

Ob der Name Galaxy Z TriFold am Ende tatsächlich auf dem Karton steht, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch: Tri-Folds sorgen derzeit für ordentlich Gesprächsstoff. Auch Huawei soll an einem neuen Mate XT 2 arbeiten, und Tecno hat kürzlich mit dem Phantom Ultimate G Fold ein ähnliches Konzept vorgestellt. Der Trend zu flexiblen Displays geht also weiter.