Samsung macht Besitzer der Galaxy-S25-Smartphones jetzt weltweit glücklich

Jetzt dürfen wirklich alle, die eines der Galaxy-S25-Smartphones besitzen, loslegen.

Samsung hält Wort: Seit Mitte September rollt der Konzern das neue Software-Update One UI 8 für die Galaxy-S25-Serie aus – und das nicht nur in Südkorea, sondern jetzt weltweit. Damit kommen jetzt alle Nutzerinnen und Nutzer in den Genuss der neuesten Android-Generation.

Android 16 für Galaxy-S25-Smartphones ist da

One UI 8 basiert auf Android 16 und bringt zwar keine radikale Neugestaltung, aber zahlreiche Verbesserungen im Detail. Vor allem im Bereich Künstliche Intelligenz legt die Software zu. Dazu gehören smarte Funktionen in Alltagssituationen. Optimierte Kamera-Features und ein intelligenteres Zusammenspiel zwischen Apps sollen den Geräten einen echten Mehrwert geben. Wer die Aktualisierung installieren will, findet sie wie gewohnt in den Einstellungen unter „Softwareupdate“ (Quelle: SamMobile).

Im Video zeigen wir euch, was euch mit One UI 8 und Android 16 auf eurem Samsung-Handy erwartet:

Mit One UI 8 geht Samsung bewusst einen anderen Weg als noch bei One UI 7. Während die vorherige Version viele sichtbare Neuerungen brachte, konzentriert sich die aktuelle Generation stärker auf Verfeinerungen und smarte Helferlein im Hintergrund. Besonders die Integration von KI-Funktionen soll den Unterschied machen – ein Trend, den auch Google und Apple aktuell massiv vorantreiben.

Viele weitere Smartphones werden folgen

Die Galaxy-S25-Modelle sind nur der Anfang. Auch die Smartphones aus den vergangenen Jahren sollen das Update schon bald erhalten – je nach Markt könnte sich das allerdings bis Oktober hinziehen. Samsung versorgt zuerst die aktuellsten Top-Smartphones, bevor nach und nach die breite Modellpalette folgt. Beta-Tests für Falt-Smartphones und Modelle der A-Klasse laufen bereits auf Hochtouren.

Für euch bedeutet das: Wer ein Galaxy S25 in der Tasche hat, kann schon jetzt loslegen. Alle anderen müssen sich noch ein wenig gedulden, bis das Update auch für ihre Geräte bereitsteht.