Samsung macht sich über Apple lustig – und trifft einen wunden Punkt

Apples KI-Probleme sind jetzt auch bei Samsung Thema.

Samsung bringt mit einem neuen Clip die Apple-Konkurrenz ins Schwitzen. iPhone-Fans müssen sich gefallen lassen, dass ihre Smartphones weder intelligent wirken noch faltbar sind.

Samsung: Spott-Werbung gegen iPhones

Samsung stichelt mal wieder gegen Apple und landet dabei einen KI-Treffer. Im Zentrum einer neuen Werbekampagne steht das neue Galaxy Z Fold 7 samt der hauseigenen Galaxy AI.

Ein dazugehöriger Clip zeigt zwei Freunde: Der eine nutzt KI, um virtuell ein Shirt anzuziehen – das geht schnell und sofort auf dem faltbaren Samsung-Handy. Der andere versucht, dasselbe Ergebnis manuell auf seinem iPhone zu erzielen – vergebens, denn es handelt sich schließlich um eine Samsung-Werbung (Quelle: Samsung US bei YouTube).

Die Botschaft ist klar: Galaxy AI kann, was Apple nicht schafft. Weder Siri noch Apple Intelligence gelten als besonders leistungsstark. Bei dem Seitenhieb auf die KI bleibt es dabei nicht. In dem Spot fragt der iPhone-Nutzer verdutzt: „Hast du das gerade aufgeklappt?“ Samsung zielt so auch noch auf die fehlenden Falt-Handys im Apple-Portfolio.

Solche Seitenhiebe sind bei Samsung nicht neu. Das Unternehmen nutzt seit Jahren die Schwächen der iPhones für provokante Werbebotschaften. Unterstützung kommt mittlerweile auch von Google, das mit seiner Kampagne „BestPhonesForever“ ebenfalls auf spöttische Vergleiche setzt.

Faltbar und smart: Apple unter Zugzwang

Technisch liegt Apple bei faltbaren Smartphones derzeit klar zurück. Während Samsung und Google ihre Modelle längst etabliert haben, gibt es vom iPhone nur Gerüchte über ein mögliches Foldable. Das soll angeblich frühestens 2026 erscheinen.

Auch beim Thema KI hinkt Apple hinterher. Die lange angekündigten Features rund um Apple Intelligence sind längst nicht da, viele Funktionen stehen iPhone-Nutzern weiterhin nicht zur Verfügung. Möglicherweise kann Google hier zumindest bei Siris Intelligenz für Abhilfe sorgen.