Samsung mischt die Tablet-Konkurrenz mit neuem Modell ordentlich auf

Samsungs hat mit dem Galaxy Tab S10 Lite ein spannendes Mittelklasse-Tablet vorgestellt.

Samsung greift die Mittelklasse im Tablet-Markt an und bringt mit dem Galaxy Tab S10 Lite ein Gerät an den Start, das Technikfans und Sparfüchse gleichermaßen anspricht. Mit großem Display, starker Leistung und einer Prise Künstlicher Intelligenz will das neue Modell beweisen, dass ein „Lite“-Label nicht gleich Verzicht bedeutet.

Samsungs Galaxy Tab S10 Lite ist offiziell

Schon die ersten Details des Galaxy Tab S10 Lite mit dem 10,9-Zoll-Display zeigen, wohin die Reise geht. Es gibt kräftige Farben, bis zu 600 Nits Helligkeit und einen Vision-Booster, der die Ablesbarkeit im Freien verbessert. Gleichzeitig reduziert Samsung mit dem neuen Display den Blauanteil, damit die Augen auch nach langer Nutzung nicht ermüden.

Samsung verbaut im Galaxy Tab S10 Lite einen großen Akku. (© Samsung)

Unter der Haube arbeitet der Exynos-1380-Chip, der flüssiges Multitasking ermöglicht. Ergänzt wird er von einem Akku mit 8.000 mAh, der selbst lange Lernsessions oder Reisen übersteht. Dank Schnellladen mit 25 Watt ist das Tab zügig wieder einsatzbereit – ein Detail, das im Alltag eine große Rolle spielt.

Das Galaxy Tab S10 Lite soll laut Samsung nicht nur Medien abspielen, sondern auch ein Werkzeug für Schule, Studium und kreative Arbeit sein. Mitgeliefert wird der S Pen, der handschriftliche Notizen automatisch begradigt oder beim Lösen von Formeln hilft. Schülerinnen und Schüler profitieren zudem vom Mathe-Assistenten, während Kreative mit Apps wie Goodnotes, Clip Studio Paint oder LumaFusion arbeiten können.

Das Book Cover Keyboard von Samsung für das Galaxy Tab S10 Lite ist mit einem KI-Button ausgestattet. (© Samsung)

Samsung setzt zudem auf eine enge Verzahnung mit bekannten KI-Funktionen. „Circle to Search“ von Google ermöglicht die direkte Suche nach Produkten oder Übersetzungen durch einfaches Einkreisen. Eine Galaxy-AI-Taste am Book Cover Keyboard bringt die digitale Hilfe sofort auf den Schirm.

Preis und Verfügbarkeit

Preislich bewegt sich das Samsung Galaxy Tab S10 Lite zwischen 399 Euro für die Wi-Fi-Version mit 128 GB und 529 Euro für die 5G-Variante mit 256 GB. Der Marktstart findet am 4. September in den Farben Gray, Silver und Coralred statt.

Begleitet wird das Ganze von einer großen Rabattaktion: Wer ein Altgerät eintauscht, kann bis zu 330 € sparen, erhält zusätzlich ein Smart Book Cover gratis und weitere Rabatte auf Zubehör und Galaxy-Produkte. Ihr könnt jetzt vorbestellen und euch die Rabatte sichern (bei Samsung anschauen).