Samsung-Monitor im Preissturz: So viel Display bekommt ihr gerade für 79 Euro

Oft fällt euch erst auf, wie sehr ein geeigneter Monitor fehlt, wenn der alte ausfällt oder sich im Homeoffice das Arbeiten mit mehreren Aufgaben wie ein Puzzle auf zu engem Raum anfühlt. Gerade jetzt gibt es einen Samsung-Monitor zum bisher niedrigsten Preis.

Den Samsung Essential S3 bekommt ihr bei Coolblue gerade statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 109 Euro für nur 79 Euro inklusive Versand (Angebot bei Coolblue ansehen). Günstiger war das Modell noch nie zu bekommen und andere Händler berechnen mindestens 107 Euro dafür.

Samsung Essential S3 (24 Zoll) Statt 109 Euro UVP: Samsung Essential S3 LS24D302GAUXEN, Full HD, IPS Display, klare Bilder, satte Farben, weiter Blickwinkel, ideal für Alltag & Filme. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.10.2025 14:14 Uhr

Lohnt sich der Samsung Essential S3 LS24D302GAUXEN bei Coolblue?

Stabile Farbdarstellung dank IPS-Panel

Angenehme Größe für Multitasking

Full HD reicht nicht für anspruchsvolle Foto- oder Videobearbeitung

Das IPS-Panel des Samsung Essential S3 sorgt für gleichbleibende Farben, egal, ob ihr direkt davor sitzt oder von der Seite schaut. Zudem macht es das 24-Zoll-Format leicht, mehrere Fenster gleichzeitig zu nutzen, ohne dass ihr ständig zwischen Tabs hin- und herspringen müsst.

Im Alltag spielt der Monitor seine Stärken besonders dann aus, wenn ihr gleichzeitig arbeitet und Inhalte konsumiert. Texte lassen sich entspannt lesen, Präsentationen bleiben auch seitlich betrachtet gut sichtbar. Beim Filmabend profitiert ihr davon, dass auch Nebenstehenden das gleiche Bild geboten wird. Für E-Mails, Word-Dokumente oder Serien reicht die Full-HD-Auflösung völlig – für präzises Schneiden von Videos oder detailreiche Fotobearbeitung ist sie weniger geeignet.

Wie Nutzer den Monitor bewerten

Rund 20 Käufer haben dem Monitor bei Amazon im Schnitt 4,1 von 5 Sternen gegeben. Viele Käufer loben die Farbtreue und den stabilen Blickwinkel. Einem Nutzer zufolge „macht der Bildschirm auch seitlich betrachtet noch Spaß“, ein anderer freut sich über „die angenehm matte Oberfläche ohne störende Spiegelungen“. Kritik gibt es vor allem von Anwendern, die sich mehr Schärfe für detailintensive Arbeiten wünschen – im Alltag und für Video-Streaming bleibt der Eindruck aber rundum solide.

Wer also gerade ein Homeoffice einrichtet oder dessen bestehendes Setup erweitern möchte, bekommt hier einen Monitor, der den Spagat zwischen Arbeit und Freizeit ohne Mühe meistert.

