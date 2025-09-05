Samsung muss aufpassen: Honor feiert mit neuem Smartphone überraschenden Erfolg

Honor feiert einen riesigen Erfolg mit seinem neuen Top-Smartphone.

Honor hat mit dem Magic V5 einen unerwarteten Volltreffer gelandet. In Westeuropa schnellten die Verkäufe des neuen Foldables in der ersten Woche um 75 Prozent nach oben – verglichen mit dem Vorgänger Magic V3. Damit setzt Honor ein deutliches Ausrufezeichen in einem Markt, der bislang von Samsung dominiert wurde.

Honor Magic V5 ist ein großer Erfolg

Das Magic V5 ging am 28. August offiziell an den Start und konnte sofort über Online-Plattformen sowie Partner im Handel eine hohe Nachfrage verzeichnen. Besonders die Kombination aus extrem schlankem Design, langlebiger Bauweise und neuen KI-Funktionen scheint den Nerv der Käufer zu treffen.

Mit nur wenigen Millimetern Dicke gilt das Magic V5 als das weltweit dünnste Book-Style-Foldable – wobei Samsung das zügig widerlegt hat. Im Inneren trumpft Honor auf. Der 5.820-mAh-Silizium-Kohlenstoff-Akku liefert deutlich mehr Energiedichte bei kompakter Bauweise – ein entscheidender Fortschritt in einer Geräteklasse, die bisher oft mit schwacher Akkuleistung kämpfte.

Angetrieben wird das Smartphone von Qualcomms Snapdragon 8 Elite, unterstützt von bis zu 16 GB RAM und 512 GB Speicher. Die Kameraausstattung bringt mit dem AI Falcon System und einer 64-MP-Telelinse ebenfalls frischen Wind in den Foldable-Markt. Dazu kommen zwei Displays (7,95 Zoll innen, 6,43 Zoll außen), die beide Stifteingaben unterstützen, sowie ein Multi-Flex-Modus für echtes Multitasking mit bis zu drei Apps gleichzeitig.

Honor kann nachlegen

Honor zeigt damit eindrucksvoll, dass Foldables längst kein Nischenprodukt mehr sind. Die Marke konnte ihren Marktanteil in Europa deutlich steigern und es sieht auch danach aus, dass das Interesse an den Smartphones wächst. Damit könnte Samsung mit der Zeit ordentlich Marktanteile verlieren (Quelle: GizChina).

Mit schlanker Bauweise, innovativer Akkutechnik und KI-Funktionen hat Honor bewiesen, dass es ernsthaft um die Spitze im Foldable-Markt mitspielt. Der Erfolg in Westeuropa ist dabei mehr als nur ein gelungener Launch – er ist ein Warnsignal an Samsung und andere Hersteller, dass die Karten in diesem Segment neu gemischt werden.