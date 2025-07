Samsung muss sich warm anziehen: Legendäre Smartwatch kehrt zurück

Der Pionier der runden Smartwatches meldet sich zurück und könnte Samsung richtig gefährlich werden.

Nach über fünf Jahren Pause soll Motorola einen Neustart seiner legendären Smartwatch Moto 360 planen. 2014 hatte das Unternehmen mit der ersten runden Android-Wear-Uhr Geschichte geschrieben.

Motorola Moto 360 soll zurückkehren

Wer sich für eine Android-Smartwatch interessiert, hat aktuell nicht wirklich viel Auswahl. Die meisten Hersteller haben sich aus dem Markt zurückgezogen. Geblieben sind im Grunde nur Samsung und Google. Das könnte sich dieses Jahr noch ändern, denn mit der Moto 360 soll eine legendäre Smartwatch neu aufgelegt werden.

So soll die neue Motorola Moto 360 2025 aussehen. (© AndroidHeadlines)

Die ersten offiziellen Bilder zeigen: Motorola bleibt seinem charakteristischen Design treu. Die neue Moto 360 präsentiert sich mit einem kreisrunden Display – eine mutige Entscheidung, nachdem das Unternehmen erst kürzlich mit der quadratischen Moto Watch Fit einen anderen Weg eingeschlagen hat.

Die Bedienelemente wandern an markante Positionen: Eine große Krone findet sich auf 2 Uhr, ein zusätzlicher Button sitzt bei 4 Uhr. Diese Anordnung erinnert stark an die aktuelle OnePlus Watch 3 und dürfte die Bedienung der Uhr sehr einfach machen.

Motorola plant Alleinstellungsmerkmal

Die spannendste Neuerung soll sich unter der Haube verbergen: Experten vermuten, dass Motorola auf eine Kombination aus Google Wear OS und einem eigenen RTOS-System (Real Time Operating System) setzt. Diese Doppelstrategie, die auch OnePlus erfolgreich einsetzt, könnte die Akkulaufzeit deutlich verlängern (Quelle: AndroidHeadlines).

Zum Marktstart soll die neue Moto 360 in fünf verschiedenen Farbvarianten erhältlich sein. Der Name „Moto 360 2025“ lässt vermuten, dass der Launch noch in diesem Jahr erfolgen wird. Dann hätten Google und Samsung wieder einen ernstzunehmenden Konkurrenten, der optisch sehr viel hermacht und mit dem Dual-Betriebssystem ein echtes Alleinstellungsmerkmal bietet.