Samsung muss sich warm anziehen: Xiaomi-Fans sollten sich den 24. September dick im Kalender eintragen

Im September bringt Xiaomi das 15T und 15T Pro auf den Markt.

Am 24. September ist es so weit: Xiaomi launcht die Smartphones 15T und 15T Pro. Beide Modelle werden in München präsentiert und erscheinen kurz darauf auch in Deutschland. Erste Leaks deuten auf MediaTek-Chips, Leica-Kameras mit starkem Zoom und vergleichsweise niedrige Preise hin. Damit geraten Samsung und Apple zunehmend unter Druck.

Xiaomi 15T und 15T Pro: Launch-Event mitten im Oktoberfest

Xiaomi nutzt den Spätsommer für seinen großen Auftritt: Am 24. September 2025 fällt in München der Startschuss für die neuen 15T-Modelle – und das mitten während des Oktoberfests.

Damit führt das Unternehmen seine Tradition fort, die T-Reihe im Herbst nach Europa zu bringen, perfekt platziert zwischen iPhone-17-Release, Samsung-Events und Weihnachtsgeschäft. Auf Social Media wirbt Xiaomi mit dem Slogan „Far closer“, was unmissverständlich auf Kamera und Zoom als Schwerpunkte hinweist.

Was die Gerüchteküche und Leaks bisher verraten

Besonders das Pro-Modell rückt mit seiner Kamera in den Fokus. Erwartet wird ein Setup aus einer 50-MP-Hauptkamera, einem 12-MP-Ultraweitwinkel und einem 50-MP-Teleobjektiv mit fünffachem Zoom – ein Paket, das nicht nur auf dem Papier überzeugen dürfte.

Dazu kommen ein großes AMOLED-Display mit bis zu 144 Hertz im Pro, IP68-Schutz gegen Wasser und Staub, ein 5.500-mAh-Akku sowie Schnellladen mit bis zu 90 Watt. Diese Ausstattung könnte auch für intensive Nutzer attraktiv sein.

Beim Preis setzt Xiaomi wie gewohnt auf ein starkes Verhältnis von Leistung und Kosten. Das 15T soll rund 649 Euro kosten, das Pro bei 799 Euro starten. Damit positionieren sich beide Modelle klar unterhalb der typischen Premium-Klasse von Apple oder Samsung – und das wohl ohne größere Abstriche bei der Ausstattung.

Bis zum Event sind es nur noch wenige Wochen. Schon jetzt zeichnet sich jedoch ab, dass Xiaomi, noch vor dem Release der 16T-Serie, schon mit der 15T-Serie eine spannende Mischung aus starker Technik, Leica-Kameras und moderaten Preisen bietet – und sich damit einmal mehr als attraktive Preis-Leistungs-Alternative zu den großen Konkurrenten ins Spiel bringt.