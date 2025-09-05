Samsung muss sich warm anziehen: Xiaomi legt mit neuem Smartphone ordentlich nach

Xiaomi hat mit einem eigenen Chip überrascht und arbeitet schon am nächsten Streich.

Xiaomi bereitet sich auf seinen vielleicht wichtigsten Technologiesprung der letzten Jahre vor: 2026 soll der chinesische Hersteller den XRING 02, den bislang stärksten selbstentwickelten Chip auf den Markt bringen.

Xiaomis neuer Chip mit mehr Leistung

Gefertigt im hochmodernen 3-nm-Verfahren von TSMC, soll er erstmals im Xiaomi 16S Pro debütieren – einem Modell, das Samsung bei der Performance ins Visier nimmt. Schon beim XRING 01 zeigte Xiaomi, dass man technisch mithalten kann. Der Zehnkern-Chip mit seinem „2+4+2+2“-Design brachte Spitzenleistung im Xiaomi 15S Pro und bewies, dass man nicht mehr nur von Zulieferern abhängig sein will.

Die Premiere im Xiaomi 16S Pro soll dabei nur der Anfang sein. Gründer Lei Jun kündigte an, dass die zweite Chip-Generation künftig auch in Xiaomis Elektroautos eingesetzt werden könnte. Damit würde Xiaomi die eigene Hardware vom Smartphone bis ins Fahrzeug durchgängig vernetzen – ein gewaltiger Vorteil gegenüber Herstellern, die weiterhin auf externe Chips angewiesen sind.

Xiaomi will mehr Einsatzmöglichkeiten schaffen

Die Ambitionen sind groß: Xiaomi arbeitet an 4-in-1-Domain-Controllern für Autos, die den XRING-Chip in den Mittelpunkt der Steuerung stellen sollen. Damit ließe sich ein „All-in-One“-System schaffen, das Rechenleistung und Energieverwaltung nahtlos verbindet. Für Nutzer bedeutet das nicht nur flüssigere Handys, sondern auch smarte Fahrzeuge, die sich enger ins Xiaomi-Ökosystem einfügen.

Für Samsung und andere Konkurrenten heißt das: Die Luft wird dünner. Wenn Xiaomi seine Chips künftig selbst baut, kontrolliert das Unternehmen nicht nur die Hardware, sondern auch die Software-Integration. Das sorgt für schnellere Updates, längere Unterstützung und bessere Optimierung – Argumente, die bei Käufern eine immer wichtigere Rolle spielen (Quelle: MyDrivers).

Der Markt dürfte dadurch in Bewegung geraten. Denn mit einem Chip, der Smartphones und Autos gleichermaßen antreiben kann, setzt Xiaomi auf ein Alleinstellungsmerkmal, das über den reinen Handyvergleich hinausgeht. Für Samsung, Apple und Co. wird es damit deutlich schwerer, sich allein über Performance oder Ökosysteme abzugrenzen. Bedarf an solchen Chips ist da. Die Xiaomi-E-Autos sind unglaublich erfolgreich und sollen bald nach Europa kommen.