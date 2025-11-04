Samsung nimmt Abschied: Smartphone-Legende landet auf dem Abstellgleis

Ein treuer Begleiter vieler Samsung-Fans geht nun endgültig in den Ruhestand.

Das Galaxy S20 FE war für viele der heimliche Star unter den Samsung-Smartphones. Zum ersten Mal bot der Konzern 2020 Flaggschiff-Technik zum Mittelklassepreis – und traf damit genau den Nerv der Community. Doch jetzt ist Schluss: Samsung hat die Update-Unterstützung für das beliebte Modell mit einem letzten Software-Update offiziell beendet.

Samsung Galaxy S20 FE geht in den Ruhestand

Nach fünf Jahren Software-Support verschwindet das Galaxy S20 FE aus der Update-Liste. Damit erhält das Gerät keine Sicherheitsupdates, Bugfixes oder neue Android-Versionen mehr. Das betrifft sowohl die 4G- als auch die 5G-Variante. Wer also weiterhin auf das Galaxy S20 FE setzt, muss künftig mit möglichen Sicherheitslücken und fehlenden neuen Features leben.

Samsung hatte den „Fan Edition“-Ansatz damals als Brücke zwischen Mittelklasse und Premium vorgestellt – und das Konzept ging voll auf. Das Galaxy S20 FE verkaufte sich millionenfach und wurde schnell zum Geheimtipp für alle, die Flaggschiff-Performance zum fairen Preis wollten. Jetzt, fünf Jahre später, endet diese Erfolgsgeschichte mit Android 14 und One UI 6.1.

Während das Galaxy S20 FE in Rente geht, zeigt sich, wie stark Samsung seine Update-Strategie verändert hat. Neuere Modelle – etwa die Galaxy-S25-Serie – erhalten bis zu sieben Jahre Software-Updates, mehr als je zuvor bei Samsung. Damit hebt sich der Konzern deutlich von der Konkurrenz ab (Quelle: SamMobile).

Das sollten Besitzer des Galaxy S20 FE tun

Für Besitzer des Galaxy S20 FE bedeutet das Ende der Updates allerdings keine sofortige Zwangspause. Das Smartphone bleibt weiterhin nutzbar, allerdings ohne Sicherheitsgarantien. Wer das Gerät intensiv verwendet oder Wert auf Datenschutz legt, sollte über ein Upgrade nachdenken.

Mit dem Galaxy S25 FE steht bereits ein würdiger Nachfolger in den Startlöchern – günstig, stark ausgestattet und mit langfristiger Update-Garantie. Damit führt Samsung die Idee fort, die das Galaxy S20 FE einst so erfolgreich gemacht hat: Premium-Leistung zum fairen Preis – diesmal mit Zukunftssicherheit inklusive.