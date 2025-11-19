Samsung-Nutzer im Visier: Selbst erfahrene Smartphone-Besitzer müssen aufpassen

Wenn Betrüger direkt in der offiziellen Samsung-App zuschlagen, verschwimmt die Grenze zwischen echt und gefährlich.

In der Samsung-Community und der Members-App häufen sich derzeit Berichte über perfide Betrugsversuche. Nutzer erhalten dort private Nachrichten, die scheinbar vom Samsung-Support stammen – in Wirklichkeit aber von Scammern, die es auf Daten und Geld abgesehen haben.

Falsche Samsung-Verifikation: Betrugsfalle mit Drohzahlung

Die Masche ist raffiniert: Die Betrüger geben vor, Samsung habe eine Beschwerde über das Nutzerprofil erhalten. Angeblich müsse deshalb eine „unverzügliche Verifikation“ des Accounts erfolgen. Wer dem Hinweis folgt, landet auf einer gefälschten Website, die der offiziellen Login-Seite täuschend ähnlichsieht. Dort sollen Betroffene ihre Zugangsdaten eingeben – oder sogar eine hohe Strafzahlung leisten, um ihr Konto zu entsperren.

Täuschend echt und gefährlich zugleich

Das Besondere an dieser Angriffswelle: Sie erfolgt innerhalb von Samsungs eigenen Kanälen. Die Betrüger erstellen echte Community-Accounts und nutzen die Nachrichtenfunktion der Plattform. So wirkt der Betrug auf den ersten Blick glaubwürdig – schließlich scheint die Mitteilung direkt aus der offiziellen Samsung-App zu stammen. Ein Hinweis mit „Samsug“ im Betreff des Beispiels auf dem Portal der Samsung Community ist zwar vorhanden, könnte aber leicht übersehen werden (Quelle: Samsung Community).

User und Moderatoren der Community haben inzwischen begonnen, andere Mitglieder aktiv zu warnen. Sie raten, keine Links in Nachrichten zu öffnen, keine persönlichen Daten preiszugeben und verdächtige Accounts sofort zu melden. Samsung selbst löscht nach eigenen Angaben die Fake-Profile regelmäßig und arbeitet mit Hochdruck daran, die Sicherheitsmechanismen der Plattform zu verbessern.

Auch wenn bisher keine Hinweise darauf vorliegen, dass Samsungs Systeme selbst kompromittiert wurden, zeigt der Vorfall, wie gefährlich Social Engineering (die manipulative Beeinflussung von Menschen, um an sensible Daten oder unbefugten Zugriff zu gelangen) in offiziellen Apps werden kann. Wer den Absender blind vertraut, gibt den Betrügern genau das, was sie wollen.

Für euch bedeutet das: Seid aufmerksam, auch wenn eine Nachricht offiziell wirkt. Klickt keine Links in privaten Nachrichten, prüft immer die Absenderadresse sowie den Betreff und meldet verdächtige Inhalte direkt an Samsung. Denn in einer Zeit, in der Phishing immer raffinierter wird, kann ein einziger Moment der Unachtsamkeit großen Schaden verursachen.