Samsung-Patzer enthüllt günstige Galaxy Buds mit Pro-Features

Samsung leakt die Galaxy Buds 3 FE einfach selbst.

Eigentlich wollte Samsung seine neuen Galaxy Buds 3 FE erst im Herbst vorstellen. Doch dem Hersteller ist gerade ein folgenschwerer Fehler unterlaufen: Design, Funktionen und Preis der günstigen In-Ears sind nun kein Geheimnis mehr.

Samsung enthüllt versehentlich Galaxy Buds 3 FE

Auf der offiziellen Samsung-Webseite für Lateinamerika war das neue Modell mitsamt Produktbildern und Preis zu sehen. Inzwischen ist der Eintrag wieder verschwunden (Quelle: SamMobile).

Laut dem Leak sollen die Buds 3 FE in den Farben Schwarz und Grau erscheinen und rund 129 US-Dollar kosten. Damit liegen sie etwa 30 US-Dollar über dem Startpreis der ersten Galaxy Buds FE. Die genauen Preise für Europa und Deutschland sind noch nicht bekannt.

Die Galaxy Buds 3 FE. (© Samsung / SamMobile)

Beim Design setzt Samsung erneut auf ein Modell mit Stiel, wie es bereits bei den Galaxy Buds 3 Pro der Fall war. Dadurch lassen sich Musikwiedergabe, Lautstärke und Modi wie ANC oder Umgebungsgeräuschsteuerung einfacher steuern. Auch ein Sprachassistent lässt sich direkt über die Buds aktivieren. Die matte Oberfläche erinnert an Samsungs aktuelle In-Ear-Serie.

Galaxy Buds 3 FE: Mehr Akku, neue Technik

Technisch sollen die Galaxy Buds 3 FE eine ordentliche Ausstattung bieten. Aktive Geräuschunterdrückung (ANC), sechs Mikrofone und Unterstützung für Galaxy AI stehen laut früheren Leaks auf der Liste. Die Akkus in den Ohrhörern und im Ladecase sind größer als beim Vorgänger, was für längere Laufzeiten sorgen dürfte. Kabellos wird mit 1 Watt geladen, per USB-C mit bis zu 5 Watt.

Eine kleine, aber wichtige Verbesserung ist, dass die neuen Buds im Gegensatz zu den Galaxy Buds 3 mit Silikonaufsätzen erscheinen. Das dürfte nicht nur den Halt verbessern, sondern auch die Klangqualität positiv beeinflussen.

Beobachter gehen jedoch davon aus, dass die Vorstellung gemeinsam mit dem Galaxy S25 FE im September erfolgen wird. Für alle, die keine 200 Euro für Premium-In-Ears ausgeben möchten, könnten die neuen Buds eine interessante Alternative sein.