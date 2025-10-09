Samsung plant für Smartphone-Besitzer bereits im November eine riesige Überraschung

Viele Hersteller lassen euch warten, während Samsung schon im November die nächste Stufe zünden möchte.

Samsung steht offenbar kurz davor, seine Fans erneut zu überraschen: Noch bevor die aktuelle Software vollständig ausgerollt ist, soll Ende November bereits das Beta-Programm für One UI 8.5 starten. Damit setzt der Konzern ein deutliches Signal – er will das Update-Tempo weiter erhöhen und die Entwicklung der Benutzeroberfläche konsequent vorantreiben.

Samsung bringt One UI 8.5 schon im November

Laut Informationen von SamMobile bereitet Samsung die Testphase für die neue Version in der Woche ab dem 24. November 2025 vor. Das Besondere: Beta-Programme für sogenannte „.5“-Updates gab es bisher kaum. Normalerweise testet der Konzern nur Hauptversionen wie One UI 8.0 oder 9.0 öffentlich. Dass sich das jetzt ändert, deutet darauf hin, dass One UI 8.5 mehr ist als ein kleiner Zwischenschritt – es dürfte ein visuell stark überarbeitetes System werden.

Leaks zur Firmware des Galaxy S25 Ultra (Test) zeigen bereits, wohin die Reise geht: Frische Icons, überarbeitete Animationen und ein klareres Layout sollen den Look moderner machen. Auch die Integration von Android-16-Funktionen soll tiefer gehen, etwa bei Datenschutz und Künstlicher Intelligenz. Welche Modelle für die Beta zugelassen werden, ist noch offen – sicher dabei sind aber die Galaxy-Flaggschiffe der letzten Jahre, also Geräte aus der S25- und S24-Reihe.

Samsung arbeitet vor

Das Timing von Samsung ist clever gewählt. One UI 8.5 wird mit der Galaxy-S26-Serie Anfang 2026 offiziell vorgestellt. Der Beta-Test dient damit als Generalprobe für das Software-Erlebnis, das Käufer der neuen Geräte direkt ab Werk erhalten sollen. Wer früh dabei ist, kann also schon Wochen vor dem Launch erleben, wie sich das neue Samsung-Design anfühlt.

Samsung hatte in den vergangenen Monaten seine Veröffentlichungsstrategie komplett umgekrempelt. Statt des üblichen Zyklus im Herbst erschien One UI 7.0 erst im April 2025 – und die erwarteten Zwischenversionen 7.1 oder 7.5 wurden übersprungen. Mit dem Sprung direkt auf One UI 8.0 und nun 8.5 zeigt der Konzern, dass er mehr auf Dynamik und Überraschung setzt als auf Routine.

Für euch bedeutet das: schnellere Updates, mehr Experimente, früheren Zugang zu neuen Features. Und wer den Beta-Start nicht verpassen will, sollte ab Mitte November die Samsung-Members-App im Blick behalten – dort dürfte die Anmeldung zuerst auftauchen.