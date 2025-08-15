Samsung plant neues Gadget, an das sie sich noch nie herangetraut haben

Samsung will beim Thema Smart Glasses zweigleisig fahren.
Einem Bericht zufolge arbeitet Samsung an einem eigenen Smart-Glasses-Projekt. Das Produkt dürfte den ersten Details zu folge mit den Brillen von Apple und Meta konkurrieren und wird unabhängig von Samsungs gemeinsamer Arbeit mit Google entwickelt.
Samsungs erste Brille soll kein Display haben
Den Informationen der südkoreanischen Website SEDaily zufolge plant Samsung, eine eigene Marke von Smart Glasses zu etablieren. (Quelle: SEDaily). Laut einem Branchen-Insider arbeitet Google intern an einem eigenen Produkt, sodass auch Samsung auf dem Gebiet mitziehen möchte.
Die Sasmung-Brille soll kein Display besitzen und nur Kamera, Mikrofon und Lautsprecher integriert haben. Damit tritt der Konzern aus Südkorea beispielsweise in Konkurrenz mit Metas Ray-Ban. Die smarte Sonnenbrille hat GIGA-Redakteurin Jasmin Peukert den Festival-Sommer zu einem ganz neuen Erlebnis gemacht. Apple sitzt ebenfalls an einem ähnlichen Gadget, das im Jahr 2026 erscheinen soll. Ein AR-Display soll es bei dieser Brille ebenfalls nicht geben.
Auch Samsungs Brille soll 2026 auf den Markt kommen und sich dabei auf eine eigene Software verlassen, anstatt Googles Android-Plattform zu nutzen. Die beiden Unternehmen stehen bereits beim Thema Smartphone und Smartwatches mit ihren Produktreihen Galaxy und Pixel im Wettbewerb. Es ist also nicht verwunderlich, dass Samsung auch bei diesen Geräten eine eigene Marke aufbauen will.
Projekt HAEAN läuft weiter
Google und Samsung sollen weiterhin an einer gemeinsamen Brille arbeiten. Was Google mit dem Thema Smart Glasses und Verbindung mit KI vorhat, stellten sie im Mai bei einem TED-Talk vor. Dabei wurde ein Gadget gezeigt, das ein Display mit Augmented Reality hat und Informationen und Bilder auf den Gläsern darstellen kann. Abgesehen von dieser kurzen Vorstellung gibt es weder zum gemeinsamen Projekt noch zu Samsungs Soloflug offizielle Informationen.