Samsung räumt auf: Euer Smartphone erledigt bald das, was ihr ständig vergesst

Samsung hat jetzt eine smarte Lösung, wenn euer Smartphone unter Dutzenden Tabs ächzt.

Samsung setzt im hauseigenen Internet-Browser künftig noch stärker auf KI. In der aktuellen Beta-Version bringt die neue Funktion Auto-Close-Settings Erleichterung für alle, die laufend vergessen, Tabs zu schließen. Hier könnt ihr festlegen, dass ungenutzte Tabs automatisch nach 7 oder 30 Tagen verschwinden – oder ihr lasst die KI selbst entscheiden, wann aufgeräumt wird. So bleibt der Browser langfristig aufgeräumt und schneller (Quelle: SammyGuru).

Erleichterung für Surfer: Samsung-KI als Tab-Manager

Das Szenario kennen viele: Man öffnet einen Artikel, ein Rezept, einen Shop – und ehe man sich versieht, sind Dutzende Tabs offen. Samsung will diesem digitalen Chaos jetzt ein Ende setzen. In der Beta-Version 29.0.0.27 des Browsers könnt ihr bestimmen, ob eure Tabs zeitgesteuert geschlossen werden oder die smarte Verwaltung übernimmt.

Das Ziel ist einfach: schnelleres und übersichtlicheres Surfen, ohne dass ihr ständig selbst aufräumen müsst – ein weiterer Schritt Richtung besserer Benutzerfreundlichkeit.

Praktisch – aber mit Vorsicht zu genießen

Gerade für Nutzer mit Tab-Stapel-Gewohnheit klingt das verlockend. Doch wer etwa für Arbeit oder Studium recherchiert, sollte vorsichtig sein: Die KI könnte auch einen Tab schließen, den ihr später noch braucht. In solchen Fällen wären gezieltere Optionen sicherer. Zwar bieten Browser wie Safari oder Chrome ähnliche Speicher- oder Tab-Management-Funktionen – Samsungs KI-Ansatz setzt aber einen frischen Akzent und bringt mehr Automatisierung ins Spiel.

Vorerst ist das Feature ausschließlich in der Beta-Version über den Galaxy Store erhältlich. Wann der offizielle Rollout startet, ist noch offen. Läuft alles wie geplant, könnte die neue Funktion aber schon bald dafür sorgen, dass ihr der Tab-Hölle endgültig entkommt und nie wieder den Überblick verliert.