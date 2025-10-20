Samsung räumt auf: Vier Smartphones wird der Stecker gezogen

Nach vier Jahren ist bei vier Samsung-Smartphones das Ende erreicht.

Samsung verabschiedet sich von vier seiner Mittelklasse-Smartphones – und beendet für sie den Software-Support endgültig. Die betroffenen Modelle kamen zwischen August und September 2021 auf den Markt und erhielten seither regelmäßig Sicherheitsupdates. Nun ist Schluss: Ab Oktober 2025 wird keines dieser Geräte mehr mit Software- oder Sicherheitsaktualisierungen versorgt.

Samsung schickt vier Smartphones in den Ruhestand

Mit der Ankündigung endet für viele Nutzer der Lebenszyklus ihrer Geräte, zumindest aus Sicht des Herstellers. Die Telefone funktionieren zwar weiterhin, doch ohne aktuelle Sicherheitsupdates steigt das Risiko für Angriffe oder Datenmissbrauch. Besonders wer Banking-Apps nutzt oder sensible Daten auf dem Smartphone speichert, sollte über ein Upgrade nachdenken.

Betroffene Modelle im Überblick:

Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy A52s

Samsung Galaxy F42 5G

Samsung Galaxy M32 5G

Samsung empfiehlt Besitzern der betroffenen Modelle den Umstieg auf aktuelle Geräte. Als Nachfolger nennt der Hersteller den Galaxy A07, den Galaxy F56, den Galaxy M36 und für Fans des Galaxy A52s das Galaxy A56 (Test). Diese Modelle bieten nicht nur moderne Chips und Kameras, sondern auch längere Update-Zyklen – teilweise bis zu sechs Jahre (Quelle: SamMobile).

Samsung hält an altem Update-Versprechen fest

Hintergrund: Samsung hatte 2021 sein Software-Versprechen deutlich erweitert und bietet seither einen der längsten Update-Supports im Android-Markt. Während viele Konkurrenten nach zwei oder drei Jahren aufhören, garantiert Samsung bei ausgewählten Geräten bis zu sieben Jahre Sicherheitsupdates. Mit dem Auslaufen des Supports nach dem alten Update-Versprechen für die vier genannten Smartphones nach vier Jahren zieht das Unternehmen nun einen klaren Schnitt – ganz nach Plan.

Doch für Nutzer bleibt ein fader Beigeschmack. Viele der betroffenen Geräte waren beliebte Modelle, insbesondere das Galaxy A52s, das als eines der besten Preis-Leistungs-Geräte seiner Zeit galt. Dass es jetzt keine Updates mehr erhält, markiert für viele den Moment, an dem sie sich wohl oder übel nach einem neuen Smartphone umsehen müssen.