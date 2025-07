Samsung-Rückzieher: Smartphone-Fans können wieder hoffen

Samsung macht Smartphone-Fans Hoffnung, dass eine beliebte Funktion zurückkehren könnte.

Was wiegt schwerer? Ein schlankes Smartphone oder die beliebte Stift-Funktion? Samsung ringt um die Balance zwischen Innovation und Tradition.

Samsung könnte S Pen zurückbringen

Samsung hat sich beim Galaxy Z Fold 7 gegen den beliebten S Pen entschieden – doch diese Entscheidung könnte nur vorübergehend sein. Kang Min-seok, Samsungs Executive Director der MX-Sparte, deutet nun an, dass das Unternehmen intensiv an einer Rückkehr des Eingabestifts arbeitet.

Die aktuelle Generation des Foldables präsentiert sich mit beeindruckenden 8,9 Millimetern im gefalteten und nur 4,2 Millimetern im ausgeklappten Zustand. Diese Schlankheitskur war laut Samsung eine direkte Reaktion auf Kundenwünsche nach einem dünneren, leichteren Gerät. Der Verzicht auf den S Pen war dabei der sprichwörtliche Preis der Innovation.

Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Samsung arbeitet bereits an neuen technologischen Lösungen für einen dünneren S Pen. Kang betont dabei, dass das Unternehmen erst dann Neuerungen einführt, wenn ein gewisser Grad an Perfektion erreicht ist. Die neue Armor-Flex-Technologie im Scharnier des Fold 7 zeigt laut ihm bereits, wie Samsung kontinuierlich an Verbesserungen arbeitet (Quelle: AndroidCentral).

Samsung bleibt vage

Eine konkrete Bestätigung, dass etwa das Galaxy Z Fold 8 oder Galaxy Z Fold 9 in ein bis zwei Jahren wieder einen S Pen unterstützen, ist das nicht. Am Ende werden die Verkaufszahlen des Galaxy Z Fold 7 zeigen, in welche Richtung sich Samsung bewegen wird.

Stellt das Unternehmen nämlich fest, dass kaum jemand den S Pen vermisst, weil sich dieser im Falt-Smartphone sowieso nicht einschieben lässt, dann wird man den Teufel tun und weitere Ressourcen in die Entwicklung stecken. Sollten die Verkaufszahlen wegen des fehlenden S Pens sinken, dann wird Samsung die Entwicklung sicher intensivieren.