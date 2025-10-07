Samsung schenkt euch beim Kauf des Galaxy S25 Ultra ein Tablet für 400 Euro

Samsung legt zum Galaxy S25 Ultra noch ein teures Geschenk obendrauf.

Samsung-Aktion gestartet

Das Galaxy S25 Ultra ist seit einiger Zeit auf dem Markt, da lockt Samsung mit einem verführerischen Deal. Wer das Flaggschiff zwischen dem 6. Oktober und 1. November 2025 kauft, bekommt ein Galaxy Tab S10 FE im Wert von rund 400 Euro gratis dazu. Die Aktion gilt für Käufe im Samsung-Online-Shop (bei Samsung anschauen) oder bei teilnehmenden Händlern wie Amazon oder MediaMarkt. Dort ist das Smartphone gerade im Angebot (bei Amazon anschauen).

Samsung Galaxy S25 Ultra Premium-Smartphone mit 200-MP-Kamera, 12 GB RAM und 256 GB Speicher Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 11:11 Uhr

Damit die Zugabe auch wirklich ankommt, müsst ihr das gekaufte Gerät bis spätestens 13. November 2025 über die Samsung-Members-App registrieren. Dabei werden IMEI, Kaufbeleg und euer Samsung-Account abgefragt – das Ganze dauert nur wenige Minuten. Die App dafür ist vorinstalliert. Danach heißt es: abwarten. Das kostenlose Tablet wird laut Samsung innerhalb von rund 45 Werktagen an eure Adresse geschickt (Quelle: Samsung).

Für wen lohnt sich der Kauf des Samsung Galaxy S25 Ultra?

Tech-Fans & Power-User: Wer das Maximum aus Kamera, Leistung und KI-Funktionen holen will, bekommt mit dem S25 Ultra eines der aktuell besten Android-Modelle – und mit dem Tab S10 FE eine starke Ergänzung fürs Arbeiten oder Streamen.

Nutzer im Samsung-Ökosystem: Wenn ihr bereits andere Galaxy-Geräte wie eine Watch, Buds oder ein älteres Tablet nutzt, profitiert ihr besonders – das neue Set integriert sich perfekt ins bestehende Samsung-Universum.

Preisbewusste Nutzer: Auch mit Gratis-Tablet bleibt das Galaxy S25 Ultra ein teures Premium-Smartphone. Wer nur surfen, chatten und fotografieren will, fährt mit einem günstigeren Modell wie dem Galaxy A56 besser.

Das Galaxy S25 Ultra ist das Vorzeigemodell der neuen Galaxy-S25-Serie – ausgestattet mit Samsungs aktueller Galaxy AI. Die soll euch den Alltag erleichtern, etwa durch intelligente Texterkennung, automatische Übersetzungen, kreative Fotofunktionen und neue Workflows über mehrere Apps hinweg. Besonders betont Samsung den Energieeffizienzschub und die Möglichkeit, Routinen durch Sprachbefehle zu steuern. Im Test vom Galaxy S25 Ultra erfahrt ihr mehr.

Mit dem AI-Doppelpack-Angebot will Samsung seine Gerätefamilie enger verzahnen: Smartphone und Tablet arbeiten über denselben Samsung-Account zusammen, sodass KI-gestützte Features und Notizen, Fotos oder App-Daten synchron bleiben. Ziel ist klar – wer einmal im Samsung-Ökosystem ist, soll dort bleiben.

Andere Samsung-Smartphones mit dabei

Für alle, die mit einem anderen Modell liebäugeln: Auch Käufer der Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 oder Galaxy S25 FE profitieren. Je nach Gerät gibt es ebenfalls ein Tablet dazu – entweder das Galaxy Tab S10 FE oder das günstigere Galaxy Tab A11 (bei Amazon anschauen).

Die Aktion läuft, solange der Vorrat reicht – Samsung kann sie also vorzeitig beenden.

