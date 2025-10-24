Samsung schickt legendäres Smartphone mit letztem großen Software-Update in den Vorruhestand

Jahre von Updates, unzählige Verbesserungen – und jetzt der letzte große Schritt, bevor beim Samsung Galaxy S21 FE langsam das Licht ausgeht.

Als Samsung das Galaxy S21 FE Anfang 2022 auf den Markt brachte, galt es als Kompromiss aus High-End-Technik und fairem Preis. Heute, fast vier Jahre später, erhält das beliebte „Fan Edition“-Modell sein letztes großes Software-Upgrade.

Samsung Galaxy S21 FE erhält Android 16

Das neue Update bringt One UI 8.0, basierend auf Android 16, auf das Galaxy S21 FE. Der Rollout hat in Thailand und Vietnam begonnen und wird in den kommenden Wochen weltweit ausgeweitet. Die neue Firmware ist etwa 2 Gigabyte groß und enthält den Sicherheits-Patch von September 2025. Wer die Aktualisierung manuell anstoßen möchte, sobald sie in Deutschland startet, findet sie wie gewohnt unter Einstellungen → Software-Update → Herunterladen und installieren.

Inhaltlich bringt One UI 8.0 keine spektakulären Neuerungen auf das ältere Smartphone, aber viele durchdachte Verbesserungen. Die Systemoberfläche wirkt runder, Animationen laufen flüssiger, und Apps wie Samsung Internet, Quick Share und Wetter wurden optisch modernisiert. Auch die Energieeffizienz und Systemstabilität profitieren von zahlreichen kleinen Anpassungen.

Das letzte große Software-Upgrade

Seit seinem Start mit Android 12 hat das Galaxy S21 FE damit vier große Android-Versionen erhalten. Damit übertrifft es viele Konkurrenten seiner Preisklasse deutlich. Samsung hält damit sein Versprechen, Mittelklassegeräte länger zu unterstützen – eine Politik, die sich mittlerweile zu einem wichtigen Alleinstellungsmerkmal entwickelt hat. Neuere Modelle werden mittlerweile für bis zu sieben Jahre versorgt.

Doch mit One UI 8.0 endet die Reise: Das Galaxy S21 FE hat seinen Upgrade-Zenit erreicht. Größere Betriebssystem-Upgrades wird es nicht mehr geben. Sicherheitsupdates sollen allerdings noch bis ins Jahr 2026 erscheinen, sodass das Gerät weiterhin sicher bleibt. Für viele Nutzer, die ihr Smartphone über Jahre hinweg behalten, ist das eine beruhigende Nachricht (Quelle: GizChina).

Spätestens wenn diese „Fan Edition“ keine Sicherheitsupdates mehr erhält, solltet ihr euch nach einer neuen Generation umschauen. Ein kommendes Galaxy S26 FE dürfte dann länger versorgt werden – nämlich für sechs Jahre.