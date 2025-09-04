Samsung schickt zwei legendäre Smartphones nach fünf Jahren in den Ruhestand

Für zwei Samsung-Ikonen endet die Reise.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Nach fünf Jahren ist endgültig Schluss: Samsung beendet den Software-Support für das Galaxy Note 20 und das Galaxy Note 20 Ultra. Damit verlieren die letzten Vertreter der berühmten Note-Serie ihre regelmäßigen Sicherheits- und Systemupdates – ein klares Signal, dass diese Ära endgültig vorbei ist.

Anzeige

Samsung schickt letzte Note-Smartphones in den Ruhestand

Das Galaxy Note 20 und Galaxy Note 20 Ultra kamen im August 2020 auf den Markt, liefen damals mit Android 10 und One UI 2.5 und galten als das Beste, was Samsung zu bieten hatte. Im Laufe der Jahre erhielten die Geräte drei große Android-Updates, zuletzt Android 13 mit One UI 5.1 Anfang 2023. Danach folgten nur noch Sicherheits-Patches.

Doch auch diese Phase ist für die zwei letzten Smartphones ihrer Art abgeschlossen, da Samsungs zugesagter Fünf-Jahres-Support abgelaufen ist. Ein Ausnahmefall wie beim Galaxy S20, das 2025 überraschend noch ein zusätzliches Update erhielt, bleibt möglich – doch regulären Schutz gibt es nicht mehr.

Samsung hat die Note-Reihe bereits 2021 offiziell beendet und stattdessen die S-Pen-Funktionalität in die Galaxy-S- und Fold-Serien integriert. Wer heute ein aktuelles Gerät mit Stift sucht, landet daher beim Galaxy S25 Ultra oder den neuesten Foldables (Quelle: AndroidPolice).

Samsung hat Update-Garantie verbessert

Für die Android-Welt ist das Auslaufen des Supports keine Überraschung, sondern ein normaler Schritt. Gleichzeitig zeigt es, wie wichtig klare Zeitpläne sind: Samsung galt damals mit seinen fünf Jahren Update-Garantie als Vorreiter in der Branche, in der viele Hersteller deutlich kürzere Zyklen anbieten. Doch für alle, die noch ein Galaxy Note 20 oder Galaxy Note 20 Ultra in der Tasche tragen, heißt es nun: Zeit, über ein Upgrade nachzudenken.

Anzeige

Die Wahl des Galaxy S25 Ultra (Test) oder des kommenden Galaxy S26 Ultra mit S Pen ist zumindest im Hinblick auf die Update-Versorgung sehr gut. Mittlerweile versorgt Samsung seine High-End-Modelle für sieben Jahre mit neuen Android-Versionen und Software-Updates. Wollt ihr ein Smartphone mit langem Support und S Pen haben, dann geht an diesen Modellen nichts vorbei.