Samsung-Smartphones: Nächstes Software-Update erleichtert euch das Leben mit cleverer Lösung

One UI 8.5 soll die ultimativen Freiheiten im Quick Panel ermöglichen.

Samsung arbeitet weiter an seiner Benutzeroberfläche. Mit dem nächsten großen Update soll das Quick Panel so flexibel werden wie nie zuvor. Laut einem aktuellen Leak könnt ihr künftig nicht nur die Reihenfolge der Shortcuts bestimmen, sondern auch deren Größe und Position frei anpassen.

Samsung UI: Quick Panel wird zum Baukasten

Damit verwandelt sich das bisher starre Panel in einen persönlichen Werkzeugkasten. Zusätzlich bringt One UI 8.5 neue KI-Funktionen mit. Noch handelt es sich jedoch um frühe Testversionen, sodass Änderungen bis zur finalen Fassung möglich sind (Quelle: sammobile).

Ihr möchtet den WLAN-Schalter prominent in der Mitte platzieren, während die Taschenlampe klein und versteckt am unteren Rand sitzt? Genau das soll mit One UI 8.5 möglich werden.

Ihr sollt künftig jedes Symbol nach Belieben verschieben, in der Größe anpassen oder auch komplett entfernen können. Wer etwa SmartThings nicht nutzt, soll diesen Shortcut problemlos löschen können. Laut den durchgesickerten Firmware-Informationen sind damit nicht nur kosmetische Veränderungen möglich, sondern eine echte Neugestaltung des gesamten Panels.

Dieser Schritt bringt Samsung auf Augenhöhe mit der Konkurrenz. Apple hat schon mit iOS 18 begonnen, mehr Freiraum für das Kontrollzentrum zu gewähren, und auch Android 16 geht in eine ähnliche Richtung. Samsung schließt sich also einem Trend an, der Smartphones persönlicher und alltagstauglicher macht.

Samsung bietet mehr: Neue Galaxy-AI-Funktionen im Anmarsch

Neben der optischen Freiheit soll One UI 8.5 auch neue KI-Werkzeuge liefern. Spannend klingt unter anderem Meeting Assist: Das Feature soll Live-Übersetzungen in Echtzeit anbieten und so internationale Telefonate oder Präsentationen erleichtern. Ebenfalls nützlich ist Touch Assist, das Texte effizienter verarbeiten und mit Kontextinformationen anreichern soll (Quelle: NirmalSri@X).

Ein weiteres Highlight ist das Smart Clipboard. Hier schlägt euch die Software beim Einfügen von Inhalten automatisch passende Aktionen vor, etwa Übersetzen, Zusammenfassen oder Weiterleiten. Für Content-Creator und Social-Media-Fans wiederum dürfte der Social Composer interessant sein. Er erstellt direkt aus euren Bildern Vorschläge für Captions oder ganze Posts – ein klarer Schritt in Richtung automatisiertes Storytelling.

Wenn Samsung die geleakten Anpassungsoptionen tatsächlich umsetzt, könnten Galaxy-Nutzer bald ein Interface erleben, das sich wie ein digitales Lego-Set zusammensetzen lässt. Noch bleibt offen, ob alle Features den Sprung in die finale Version schaffen. Erwartet wird der Rollout von One UI 8.5 zusammen mit dem Galaxy S26, voraussichtlich Anfang 2026.