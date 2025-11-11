Samsung-Smartphones: Wer ein älteres Modell besitzt, muss aktiv werden

Wer jetzt noch ein älteres Samsung-Smartphone nutzt, ist machtlos gegen ein einziges, manipuliertes Bildformat.

Seit Monaten sollen Hacker eine bisher unbekannte Sicherheitslücke in Samsungs Galaxy-Geräten ausnutzen, um persönliche Daten abzugreifen – ganz ohne Zutun der Nutzer. Die Spionagesoftware mit dem Namen „Landfall“ nutzte eine Schwachstelle in Samsungs eigener Bildverarbeitungsbibliothek aus. Schon das bloße Empfangen einer präparierten DNG-Bilddatei reichte aus, um das Handy zu infizieren.

Samsung-Smartphones ein Jahr ungeschützt

Sobald die Datei verarbeitet wurde, konnten Angreifer im Hintergrund Fotos, Kontakte, Standortdaten und sogar Mikrofonaufnahmen auslesen. Besonders tückisch: „Landfall“ tarnte sich geschickt und blieb so monatelang unentdeckt. Betroffen waren unter anderem die Samsung-Modelle Galaxy S22, S23, S24 sowie die Faltgeräte Galaxy Z Fold 4 und Z Flip 4 – also Geräte, die als sehr sicher gelten.

Samsung schloss die Lücke im April 2025. Zu diesem Zeitpunkt war der Angriff laut Sicherheitsforschern von Palo Alto Networks bereits aktiv – vor allem im Nahen Osten. Wer das Update installiert hat, ist laut aktuellen Erkenntnissen auf der sicheren Seite. Doch wer ein älteres Galaxy nutzt, das keine Sicherheitsupdates mehr erhält, ist potenziell weiterhin gefährdet.

Die betroffenen Versionen reichen von One UI 5 bis 7, also Android 13 bis 15. Auch wenn bisher keine Fälle in Europa bekannt sind, gilt: Die Lücke war so gravierend, dass sie ohne Nutzerinteraktion funktionierte – ein simples Foto konnte genügen (Quelle: AndroidAuthority).

Samsung-Handy prüfen

Samsungs Update-Politik ist zwar sehr gut, doch es gibt noch viele Menschen, die ihre Smartphones auch nach dem Update-Ende weiter verwenden. Entsprechend solltet ihr in den Einstellungen prüfen, ob ihr mindestens den April-2025-Sicherheitspatch installiert habt.

Ist das der Fall, könnt ihr aufatmen und seid zumindest vor dieser Sicherheitslücke sicher. Habt ihr zuletzt den März-2025-Sicherheitspatch bekommen, dann solltet ihr zumindest überlegen, auf ein neueres Samsung-Modell umzusteigen. Smartphones wie das Galaxy A56 (Test) werden für sechs Jahre mit Software-Updates versorgt und sind so noch länger sicher.