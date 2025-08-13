Samsung SmartTag: Wie verbinden? Wie ist die Reichweite?

Mit dem Galaxy SmartTag präsentiert Samsung ein handliches Accessoire, das ermöglicht, persönliche Objekte wie Schlüssel oder Rucksäcke via Smartphone aufzuspüren und wieder zu lokalisieren. Voraussetzung dafür ist, den SmartTag mit dem entsprechenden Smartphone zu verbinden.

Samsung SmartTag einrichten und verbinden

Wie verbindet man den Tracker mit seinem Handy, welche Geräte sind kompatibel und wie ist die Reichweite der SmartTags?

Um den SmartTag zu nutzen, muss man ihn zunächst koppeln. Das funktioniert über die SmartThings-App auf dem Smartphone. Geht dafür wie folgt vor:

Legt den Tracker in eure Nähe. Startet die SmartThings-App auf dem Smartphone. Das Gerät sollte automatisch gefunden und in der App angezeigt werden. Tippt auf den Button „Hinzufügen“. Lest die Hinweise auf dem Bildschirm und wählt dann „Zustimmen“. Drückt auf „Start“ Betätigt dann die Taste auf dem Tracker. Es sollte ein Ton zu hören sein. Das Signal bestätigt die Verbindung. Jetzt ist der Tracker mit eurer SmartThings-App und dem eingerichteten Samsung-Konto verbunden. Ihr könnt somit den Aufenthaltsort über das Smartphone herausfinden.

Falls der Tracker nicht auftaucht, tippt auf die „Hinzufügen“-Option und richtet den Tracker dann manuell ein. Sucht dafür unter „Nach Marke“ nach „Samsung“, wählt die Option „Tag/Tracker“ und tippt auf „Galaxy SmartTag“. Folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen. Alternativ könnt ihr auch einfach den QR-Code auf der SmartTag-Verpackung einscannen.

So funktioniert das Tracking mit dem Samsung SmartTag

Das Tracking läuft über Bluetooth. Die Reichweite liegt bei ca. 120 Metern. Bei dem SmartTag2 (2023) sogar bis zu 130 Meter. Zudem ist er wasserdicht und hat eine längere Akkulaufzeit als sein Vorgänger.

Ihr könnt den Tracker jetzt an einen beliebigen Ort platzieren. Den Standort findet ihr in der „SmartThings“-App im Bereich „SmartThings Find“ unter den Geräten. Die Tags lassen sich auch wiederfinden, wenn sich das eigene Smartphone nicht in der Nähe befindet. Dann helfen ähnlich wie bei Apples Airtag andere kompatible Geräte dabei, ein Netzwerk aufzubauen und den Standort zu bestimmen.

Andere Smartphones dürfen jedoch nur wenige Meter vom Tracker entfernt sein und müssen die SmartThings-Ortung bei sich aktiviert haben. Danach wird die Position an Samsung verschlüsselt übermittelt, sodass man sie in der eigenen SmartThings-App herausfinden kann. Die Daten sind nur für den Besitzer des SmartTags einsehbar.

Mit dem Tracker kann man zu dem umgekehrt sein eigenes Smartphone in der Nähe wiederfinden. Dafür drückt man doppelt auf die Taste auf dem Tracker, wodurch anschließend das Smartphone los klingelt. Dafür muss die Option „Ihr Gerät mit Tag suchen“ aktiviert sein.

Diese Geräte sind kompatibel mit dem Samsung SmartTag

SmartTags sind primär für Samsung-Galaxy-Geräte optimiert, funktionieren aber inzwischen auch mit einigen Android-Smartphones anderer Hersteller. Voraussetzung dafür ist, dass euer Smartphone Android 8 oder höher nutzt und ihr die SmartThings App installiert habt.

SmartTags sind also für iPhones weiterhin inkompatibel. iPhone-Nutzer können stattdessen Airtags verwenden. Für Android-Nutzer gibt es alternativ noch den Tile-Tracker.

