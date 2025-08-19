Samsung soll bei neuem Smartphone-Geheimtipp nicht mehr an der falschen Stelle sparen

Samsung möchte die Fan Edition des Galaxy S25 ordentlich aufstocken.

Samsung plant offenbar eine Änderung seiner Speicherstrategie beim kommenden Galaxy S25 FE. Das beliebte Mittelklasse-Smartphone soll erstmals in deutlich mehr Märkten mit einer üppigen 512-GB-Speichervariante erhältlich sein. Bislang war diese Version nur in ausgewählten Regionen mit so viel Speicher verfügbar. Die künstliche Einschränkung könnte bald ein Ende haben.

Samsung Galaxy S25 FE mit bis zu 512 GB

Die Preisgestaltung des Samsung Galaxy S25 FE in Europa deutet auf eine dreistufige Strategie hin: Das Einstiegsmodell mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher soll für 749 Euro in den Handel kommen. Die mittlere Version mit 256 GB wird voraussichtlich 809 Euro kosten. Die neue Topvariante mit satten 512 GB Speicherplatz soll für 929 Euro erhältlich sein. Bisher waren maximal 256 GB erhältlich – ein echter Nachteil gegenüber den anderen Modellen.

Besonders interessant ist Samsungs scheinbarer Strategiewechsel, die hochwertigste Speichervariante einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Auch der wichtige US-Markt, der bisher bei den maximalen Speicheroptionen außen vor blieb, könnte von dieser Entwicklung profitieren.

Wer sich bisher gescheut hat, ein FE-Smartphone der S-Klasse zu kaufen, weil dort zu wenig Speicher verfügbar war, könnte bei der neuen Generation umdenken. 256 GB mögen vielen reichen, doch immer mehr Menschen brauchen bei den unzähligen Fotos und weiteren Inhalten einfach mehr. Dem würde Samsung mit dem Galaxy S25 FE gerecht werden (Quelle: SamMobile).

Neues Smartphone steht vor der Tür

Samsung hat die Galaxy-S25-Smartphones zu Beginn des Jahres eingeführt. Die FE-Versionen folgen meist im Herbst. Die Markteinführung des Galaxy S25 FE wird für September erwartet, wobei das genaue Datum noch nicht feststeht.

Der Preis von 929 Euro für die Version mit 512 GB wirkt im ersten Moment sehr hoch. Die FE-Smartphones fallen aber auch schnell im Preis. Der Preis des Galaxy S24 FE hat sich in wenigen Monaten fast halbiert. Wer also etwas wartet, kann ordentlich sparen und bekommt ein solides Smartphone mit viel Speicher.