Samsung soll beim Galaxy S26 ein großes Problem der Vorgänger behoben haben

Künftig soll euer Samsung-Smartphone nicht mehr glühen, wenn ihr spielt oder filmt – und genau das wäre ein echter Gamechanger.

Samsung scheint bei der kommenden Galaxy-S26-Serie an genau der Stelle nachzubessern, an der die Kritik in den letzten Jahren am lautesten war: der Hitzeentwicklung. Der neue Exynos-2600-Chip, der voraussichtlich in der Galaxy-S26-Reihe zum Einsatz kommt, soll rund 30 Prozent kühler laufen als sein Vorgänger. Möglich macht das ein technisches Bauteil namens „Heat Pass Block“, kurz HPB – eine Art Wärmetunnel im Chipgehäuse, der die entstehende Energie effizienter ableitet.

Samsung Galaxy S26 könnte Exynos-Fluch brechen

Die neue Technologie wurde vom Samsung-Manager Kim Dae-woo auf der ISMP 2025 erstmals bestätigt. In seiner Präsentation erklärte er, dass der Exynos 2600 durch die HPB-Struktur deutlich mehr thermischen Spielraum habe – ein Vorteil, der nicht nur die Stabilität verbessert, sondern auch höhere Taktraten erlaubt. In Benchmarks liefert der Chip schon jetzt beeindruckende Werte: rund 3.400 Punkte im Single-Core- und 11.600 Punkte im Multi-Core-Test von Geekbench 6.

Erwartet wird, dass Samsung den Exynos 2600 sogar wieder im Galaxy S26 Ultra einzusetzen. Seit dem Galaxy S23 Ultra setzte der Hersteller in den Ultra-Modellen ausschließlich auf Snapdragon-Chips von Qualcomm, da die Exynos-Chips oft zu heiß liefen und in Tests schlechter abschnitten. Mit der neuen Kühlungstechnologie könnte sich das Blatt wenden – und Samsung würde sich ein Stück Unabhängigkeit von Qualcomm zurückholen (Quelle: ETNews).

Exynos 2600 muss sich beweisen

Ganz sicher ist das allerdings noch nicht. In einschlägigen Foren kursieren derzeit zahlreiche Benchmark- und Kamera-Leaks, die die Spekulationen zusätzlich anheizen. Erst mit dem offiziellen Launch der Galaxy-S26-Serie dürfte feststehen, welche Hardware wirklich verbaut ist. Sollte sich das neue Kühldesign bewähren, könnte es nicht nur die Leistung, sondern auch das Vertrauen vieler Galaxy-Fans zurückbringen.

Erwartet wird die Präsentation der Galaxy-S26-Serie etwas später. Zuletzt war von Ende Februar statt im Januar 2026 die Rede. Sobald es konkret wird, werden wir euch informieren.

