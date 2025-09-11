Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Android
  4. Samsung soll beim Galaxy S26 Ultra an der falschen Stelle sparen

Samsung soll beim Galaxy S26 Ultra an der falschen Stelle sparen

Jasmin Peukert
Jasmin Peukert,
2 min Lesezeit
Drei Modelle von Samsungs Galaxy S25.
Gibt es beim S26 Ultra ein großes Downgrade? (Symboldbild: S25-Modelle) (© GIGA)
Anzeige

Ein Leak zum Galaxy S26 Ultra deutet auf ein Kamera-Downgrade hin.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Zum kommenden Samsung-Flaggschiff gibt es neue Gerüchte, die gerade für Kamera-Fans nicht gerade erfreulich klingen: Ein bekannter Leaker behauptet, dass das Galaxy S26 Ultra bei seiner beliebten 3x-Zoom-Kamera schlechter ausgestattet sein könnte als das aktuelle Modell. Das würde sich durchaus auf die Fotoqualität auswirken.

Anzeige

Gerücht zum S26 Ultra: Weniger Pixel, weniger Licht

Leaker @UniverseIce berichtet, Samsung plane beim S26 Ultra ein neues 12-MP-Teleobjektiv, das jedoch auf 10 MP beschnitten werden soll. Klingt nach einem kleinen Unterschied, könnte aber deutliche Folgen haben.

Der Sensor soll kleiner ausfallen und mit 1,0-µm-Pixeln weniger Licht einfangen als beim Vorgänger. Im Klartext: 3x-Zoom-Fotos könnten bei wenig Licht sichtbar an Qualität verlieren, somit matschiger wirken als noch beim Galaxy S25 Ultra.

Anzeige

Zum Vergleich: Das aktuelle S25 Ultra setzt auf den Sony IMX754 mit größeren Pixeln und einem etwas größeren Sensor. Der mögliche Wechsel wirkt daher eher wie eine Sparmaßnahme als ein Upgrade – zumal das Kamera-Modul des S26 Ultra sogar wuchtiger werden soll.

Konkurrenz legt vor – Samsung rudert zurück?

Das Leak taucht kurz nach Apples iPhone-17-Enthüllung auf, bei der Tele- und Selfie-Kameras ein Upgrade erhalten haben. Während Apple also nachlegt, soll Samsung beim Telezoom zurückrudern. Ob die 200-MP-Hauptkamera und ein verbessertes 5x-Periskop das auffangen können, bleibt abzuwarten.

Parallel gibt es weitere Gerüchte: So sollen das Galaxy S26 Pro und Edge weiterhin nur mit 25 Watt laden – ein Tempo, das im Jahr 2025 fast schon „Retro-Vibes“ hat.

Lesenswert

Auch wenn @UniverseIce als einer der zuverlässigsten Leaker gilt, ist Vorsicht angebracht. Er hat sich zuletzt offen gegen das Samsung-Management positioniert und sogar den Rücktritt mehrerer Verantwortlicher gefordert. Das macht seine Infos spannend – aber nicht ganz frei von möglicher Voreingenommenheit (Quelle: UniverseIce@X)

Anzeige