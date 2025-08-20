Samsung spendiert dem Galaxy S26 Ultra ein „magisches“ Display

Samsung möchte Science-Fiction mit dem Galaxy S26 Ultra Realität werden lassen.

Samsung läutet mit der „Flex Magic Pixel“-Technologie eine neue Ära der Smartphone-Sicherheit ein. Die für das Galaxy S26 Ultra geplante Innovation nutzt Künstliche Intelligenz, um den Bildschirm automatisch vor neugierigen Blicken zu schützen. Das System erkennt selbstständig, wann ihr sensible Informationen auf dem Display anschaut und passt die Blickwinkel der OLED-Pixel entsprechend an.

Samsung Galaxy S26 Ultra erhält Blickschutz

Die Technologie, die Samsung Display bereits auf der MWC und der K-Display 2025 präsentierte, geht dabei deutlich über herkömmliche Sichtschutzlösungen hinaus. Anders als bei klassischen Schutzfolien bleiben Helligkeit und Bildqualität vollständig erhalten – ein echter Durchbruch für alle, die Wert auf Privatsphäre legen, ohne Kompromisse bei der Displayqualität eingehen zu müssen.

Koreanische Medienberichte bestätigen, dass Samsung Display bereits mit der Massenproduktion der neuen Displaytechnologie begonnen hat. Die Chancen stehen gut, dass nicht nur das Galaxy S26 Ultra von der Innovation profitiert – auch die faltbaren Smartphones des Jahres 2026 könnten mit der intelligenten Blickschutzfunktion ausgestattet werden.

Aktuell ist nur die Rede davon, dass das Galaxy S26 Ultra dieses „magische“ Display erhalten soll. Ob auch die anderen beiden Modelle der S26-Klasse davon profitieren, ist nicht bekannt. Vermutlich will sich Samsung die einzigartige Funktion zunächst für das Top-Modell aufbewahren, um so die Verkaufszahlen weiter zu steigern (Quelle: SamMobile).

Samsung krempelt Galaxy-S26-Serie komplett um

Mit der Einführung der Galaxy-S26-Serie plant Samsung eine Neuordnung seiner Produktpalette. Das Basismodell soll künftig als Galaxy S26 Pro vermarktet werden, während das bisherige Plus-Modell durch das Galaxy S26 Edge ersetzt wird. Nur das Ultra-Modell behält seine Bezeichnung – und würde mit der „Flex Magic Pixel“-Technologie ein echtes Alleinstellungsmerkmal bekommen.

Die Vorstellung der Galaxy-S26-Smartphones wird Anfang 2026 erwartet. Bis dahin dürften noch weitere Details auftauchen, die die neue Entwicklung unterstützen oder widerlegen. Bisher bietet kein anderer großer Hersteller so eine Funktion.