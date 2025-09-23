Samsung spendiert dem Galaxy S26 Ultra eine Funktion, die es so bisher nicht gab

Ein Blick von der Seite – und plötzlich verschwinden die Inhalte vom Samsung-Display.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung soll dem kommenden Galaxy S26 Ultra ein Feature verpassen, das für viele ein echter Gamechanger sein könnte. Es handelt sich um ein sogenanntes „Privacy Display“. Mit dieser Funktion verschwinden Inhalte auf dem Bildschirm, sobald jemand von der Seite darauf schaut.

Anzeige

Samsung macht Galaxy S26 Ultra privater

Bisher ist das nur mit einer zusätzlichen Folie möglich, die die Bildqualität negativ beeinflusst. Bei dieser Lösung sehen Nutzerinnen und Nutzer also weiterhin klar und deutlich, was auf ihrem Handy passiert, während Umstehende nur ein verdunkeltes Display erkennen.

Die technische Grundlage dafür ist die „Flex Magic Pixel“-Technologie von Samsung Display. Sie wurde bereits 2024 auf dem Mobile World Congress vorgestellt und könnte nun ihren Weg in ein Seriengerät finden. Anders als externe Schutzfolien ist die Technik fest in die Hardware integriert. Aktiviert wird sie bei Bedarf per Software, was eine flexible Nutzung ermöglicht.

Laut den bisherigen Informationen soll das Galaxy S26 Ultra zwei Modi bieten: „Manuell“ und „Maximum“. Während im manuellen Modus der Nutzer selbst entscheidet, wann der Schutz greift, dimmt die maximale Einstellung zusätzlich die Helligkeit, um Inhalte noch schwerer erkennbar zu machen.

Anzeige

Besonders spannend: In den Codezeilen von One UI 8.5 tauchten Hinweise auf, dass das Feature mit Künstlicher Intelligenz auch automatisch aktiv werden kann. Etwa dann, wenn ihr Banking-Apps öffnet oder euch in einer Menschenmenge bewegt. So schützt das System sensible Daten ohne euer Zutun. Zudem soll es möglich sein, einzelne Apps als „sensibel“ zu markieren oder einen festen Zeitplan für den Schutz einzustellen (Quelle: SamMobile).

Samsungs neues Alleinstellungsmerkmal

Damit geht Samsung ein Problem an, das viele kennen. Es gibt viele neugierige Mitmenschen, die im Bus, Zug oder Café schnell mal einen Blick aufs Handy riskieren. Mit dem „Privacy Display“ könnte genau das der Vergangenheit angehören – ganz ohne die Nachteile bei der Darstellung herkömmlicher Schutzfolien.

Ob Samsung dieses Feature tatsächlich in die finale Version des Galaxy S26 Ultra integriert, bleibt abzuwarten. Sollte es so kommen, dürfte es eines der interessantesten Highlights des kommenden Flaggschiffs werden.