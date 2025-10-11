Samsung spendiert Galaxy-S26-Smartphones eine geniale Funktion

Bald müsst ihr auf eurem Samsung-Smartphone bei unbekannten Nummern keine Angst mehr haben.

Mit dem kommenden One-UI-8.5-Update will Samsung eine Funktion einführen, die viele von euch sofort lieben dürften: das automatische „Call Screening“, also die intelligente Anrufprüfung von unbekannten Anrufen. Das Feature, das man bisher nur von Googles Pixel-Smartphones kennt, soll künftig auch auf Galaxy-Geräten verfügbar sein – und zwar voraussichtlich mit dem Galaxy S26 Anfang 2026.

Samsung will Anrufprüfung von Google übernehmen

Bislang bietet Samsung mit „Bixby Text Call“ nur eine manuelle Lösung an. Ihr müsst die Funktion jedes Mal selbst aktivieren, wenn ein unbekannter Anruf eingeht. Das neue System geht einen entscheidenden Schritt weiter: Es übernimmt automatisch, sobald eine unbekannte Nummer anruft, antwortet selbstständig und analysiert das Gespräch mithilfe Künstlicher Intelligenz. Währenddessen seht ihr auf dem Bildschirm eine Live-Transkription – ihr könnt also lesen, was gesagt wird, ohne das Gespräch selbst führen zu müssen.

Je nach Land und Region sollen Nutzer einstellen können, wie aggressiv das Screening reagieren soll. In Südkorea testet Samsung laut ersten Code-Funden vier Abstufungen: von „alle Anrufe prüfen“ bis hin zu „nur bekannte Betrugsnummern blockieren“. Damit reagiert das Unternehmen auf die wachsende Zahl von Spam- und Betrugsanrufen, die weltweit für Frust sorgen.

Neues Feature für alle Samsung-Nutzer?

Noch offen ist, ob Samsung die Funktion global freischaltet oder nur in bestimmten Märkten – und welche Sprachen die KI beim Start versteht. Experten vermuten, dass die ersten Geräte mit One UI 8.5 – etwa das Galaxy S26 Pro, S26 Edge und S26 Ultra – die Funktion direkt integriert bekommen. Später könnten auch ältere Modelle per Update folgen.

Das neue „Call Screening“ passt zu Samsungs Strategie, mehr KI-Funktionen direkt ins System zu bringen. Schon mit Galaxy AI hatte der Konzern auf dem Galaxy S24 neue Werkzeuge für Übersetzungen, Notizen und Fotos eingeführt. Jetzt soll auch das Telefonieren selbst ein Stück smarter – und deutlich stressfreier – werden.