Samsung stellt neues Premium-Smartphone vor – mit einem exklusiven Feature

Samsung präsentiert ein neues Premium-Handy mit einem ganz besonderen Feature.

Der chinesische Markt darf sich auf ein neues Luxus-Handy von Samsung freuen – der Hersteller hat das W26 vorgestellt, ein Foldable, das nicht nur äußerlich eine gute Figur abgibt. Es hat ein besonderes Satelliten-Feature an Bord, das viele Besitzer vom Fold 7 neidisch machen dürfte.

Samsung W26: Dieses Feature ist einzigartig

Das W26 ist ein besonders edles Smartphone, das mit goldenen Rändern und Ausführungen in rot oder schwarz optisch ordentlich aufträgt. Das China-exklusive Handy lässt sich ebenso wie das Galaxy Fold 7 auf Tabletgröße aufklappen und verfügt auch über ähnliche Hardware-Spezifikationen.

So sieht Samsungs neues Premium-Handy aus. (© Samsung)

Was das W26 allerdings exklusiv beherrscht, ist die Satellitenkommunikation. In Notfällen können sich Nutzer direkt mit dem chinesischen Tiantong-Satellitensystem verbinden und auf diese Weise auch ohne entsprechende Mobilverbindung Anrufe tätigen oder Nachrichten schicken.

Das Galaxy Fold 7 bietet diese Funktion nicht. Allerdings müssen chinesische Käufer dafür auch tief in die Tasche greifen – die günstigste Variante mit 512 GB Speicher und 16 GB RAM kostet 16.999 Yuan, also umgerechnet rund 2.058 Euro (Quelle: Sammobile).

Zieht Samsung in Deutschland bald nach?

Während Apple bereits seit dem iPhone 14 eine Satelliten-Notruffunktion integriert hat, die auch in Deutschland genutzt werden kann, sieht es bei anderen Anbietern hierzulande noch mau aus. Das Google Pixel 9 Pro XL hat ein solches Satelliten-Feature zwar, allerdings wird es nur in den USA angeboten.

Immerhin gab es in der jüngeren Vergangenheit aber bereits Berichte, dass Samsung an einer eigenen Lösung arbeitet und für das S25 Ultra ein entsprechendes Satelliten-Modem konzipiert hat.

Zusätzlich tauchten vor Kurzem Code-Hinweise auf einen Satelliten-Modus auf, doch noch hat Samsung dieses Feature leider nicht freigeschaltet.