Samsung trägt beim Galaxy S26 Ultra dick auf

Für Samsung könnte beim Galaxy S26 Ultra größer wirklich besser sein.

Mit dem Galaxy S26 Ultra soll sich Samsung von seinem bisher schlichten Kamera-Design verabschieden. Statt der einzelnen, kreisrunden Sensoren soll der Konzern bei seinem kommenden Flaggschiff wieder auf eine massive Kamerapartie setzen. Grund dafür sind neue Bildsensoren, die deutlich mehr Platz beanspruchen, allen voran ein brandneuer 200-Megapixel-Sensor von Sony.

Samsung will mit der Kamera des Galaxy S26 Ultra auftrumpfen

Der Schritt soll nicht zufällig kommen. Apple arbeitet beim iPhone 17 Pro an einem komplett überarbeiteten Layout für die Kamera, und auch chinesische Hersteller wie Xiaomi, Vivo oder Oppo haben schon längst riesige Kamerapartien zum Markenzeichen gemacht. Das „Raindrop“-Design der Ultra-Serie wirkt im Vergleich dazu sehr unauffällig. Das einst minimalistische Design wirkte frisch, als es mit dem Galaxy S22 Ultra eingeführt wurde. Mittlerweile gilt es jedoch als repetitiv – und droht, im Vergleich zur Konkurrenz langweilig auszusehen.

Laut einem Bericht aus Korea will Samsung mit dem Galaxy S26 Ultra diesen Eindruck korrigieren. Das Unternehmen soll eine große Kameraeinheit zurückbringen, wie sie zuletzt beim Galaxy S21 Ultra zu sehen war. Allerdings soll die neue Umsetzung runder wirken, passend zu den abgerundeten Gehäusekanten, die das Gerät ebenfalls erhalten soll (Quelle: GizChina).

Samsung braucht den Platz

Die Entscheidung für den massiven Umbau ist nicht nur eine Frage der Optik. Der 200-Megapixel-Sensor, der im Galaxy S26 Ultra Premiere feiern soll, ist mit 1/1.1 Zoll einer der größten seiner Art. Zusammen mit verbesserten Teleobjektiven verlangt er schlicht mehr Raum, um die Technik auch im schlanken Smartphone-Gehäuse unterzubringen. Damit folgt Samsung dem Trend, dass technische Sprünge im Kamerabereich zunehmend mit größeren Modulen einhergehen.

Schon jetzt sind wuchtige Kamerapartien bei vielen Top-Geräten Standard, auch im mittleren Preissegment tauchen sie inzwischen auf. Doch bei Samsung markiert die Rückkehr zu diesem Design einen klaren Bruch mit der bisherigen Linie – und eine Ansage, dass die Kamera wieder das zentrale Aushängeschild des Ultra-Modells werden soll.