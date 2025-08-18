Samsung trifft Apple dank faltbarer Smartphones genau da, wo es weh tut

Im Kampf um den US-Markt schließt Samsung zum heimischen Konkurrenten weiter auf.

In den USA dominieren Smartphones von Apple den Markt, allerdings bei weitem nicht mehr so deutlich, wie es dem Tech-Giganten aus Kalifornien lieb wäre. Samsung konnte innerhalb des letzten Jahres die eigene Position erheblich stärken. Das wissen auch die Investoren – die Verschiebung der Marktanteile hat natürlich auch Auswirkungen auf den Aktienkurs.

Samsung schließt zu Apple auf

Aus dem Bericht der Agentur Canalys zum Smartphonemarkt im zweiten Quartal 2024 geht nicht nur eine Veränderung des Marktanteils hervor, sondern auch bei den verkauften Geräten.

Samsungs Marktanteil ist vom 2. Quartal 2024 zum 2. Quartal 2025 von 23 auf 31 Prozent gestiegen. Apple verzeichnet im selben Zeitraum einen Rückgang von 56 auf 49 Prozent. Bei den in diesem Zeitraum verkauften Geräten legt Samsung um 38 Prozent zu (6 auf 8,3 Millionen). Beim Konkurrenten Apple sinkt die Anzahl der verkauften Geräte um 11 Prozent (14,9 auf 13,3 Millionen). (Quelle: Canalys).

Apple ist also nach wie vor Marktführer, musste aber auf heimischem Terrain ein größeres Stück vom Kuchen an Samsung abgeben. Dahinter reihen sich Motorola mit einem Marktanteil von 12 Prozent und Google mit einem Marktanteil von 3 Prozent ein.

Auswirkungen auf den Aktienmarkt: Seit Jahresbeginn ist die Apple-Aktie um 7,5 Prozent gefallen. Samsung kann hingegen eine Steigerung von 35 Prozent erzielen.

Zum Vergleich: In der globalen Übersicht hat Samsung im identischen Zeitraum leicht die Nase vorn. Das Unternehmen aus Südkorea hat einen weltweiten Marktanteil von 20 Prozent. Apple kommt auf 16 Prozent, gefolgt vom chinesischen Hersteller Xiaomi mit 15 Prozent.

Breites Angebot und Foldables

Laut den Experten sind es vor allem zwei Faktoren, die Samsungs Aufschwung begünstigen. Zum einen das breite Smartphone-Angebot mit Low-Budget-Geräten und deutlich teureren Produkten für bis zu 2.400 Dollar. Zum anderen hat Samsung mit den faltbaren Smartphones wie dem Z Fold 7 und dem Z Flip einen neuen Trend geschaffen, der für viel Aufmerksamkeit sorgt. Ein Trend, dem Apple 2026 nacheifern will.