Samsung tritt auf die Bremse: Neues Update braucht noch mehr Zeit

Samsungs One UI 8.5 lässt noch auf sich warten.

Samsung hat die geplante Veröffentlichung der One-UI-8.5-Beta offenbar auf unbestimmte Zeit verschoben. Eigentlich sollte das Testprogramm im November starten, doch laut neuen Berichten ist davon keine Rede mehr. Der Grund liegt nicht in der Software, sondern in der Hardware – genauer gesagt im Comeback vom Samsung Galaxy S26+.

Samsung verschiebt One-UI-8.5-Beta

Das S26+ war zunächst gestrichen worden. Nach den enttäuschenden Verkaufszahlen des Galaxy S25 Edge hatte sich Samsung jedoch entschieden, das Modell wieder zurückzubringen. Diese Kehrtwende hat nun Folgen: Die gesamte Galaxy-S26-Reihe braucht mehr Entwicklungszeit, weil das S26+ neu in den Produktionsplan integriert werden muss.

Laut Insidern verschiebt sich dadurch der Launch der S26-Serie auf März 2026 – und da One UI 8.5 gemeinsam mit den neuen Geräten debütieren soll, ergibt ein Beta-Test für ältere Modelle im Herbst keinen Sinn mehr. Samsung will schließlich alle Flaggschiffe mit derselben Softwareversion ausliefern (Quelle: GSMArena)

Samsung Galaxy S25 Edge: Handy-Flop zieht Konsequenzen nach sich

Das Galaxy S25 Edge war ein Versuch, die klassische Plus-Reihe durch ein neues Design zu ersetzen – doch Kunden reagierten verhalten. Mit der Rückkehr des S26+ will Samsung offenbar Vertrauen zurückgewinnen und das Portfolio stabilisieren.

Währenddessen müssen sich Nutzerinnen und Nutzer mit One UI 8.0 begnügen, dessen Rollout für ältere Geräte noch läuft. One UI 8.5 wird laut Insidern zwar nur ein kleiner Zwischenschritt zu Version 9.0, bringt aber dennoch einige Optimierungen und neue Features mit sich.

Offiziell bestätigt ist all das nicht – weder von Samsung selbst noch von den Entwicklern des Beta-Programms. Dennoch liegt es nahe, dass Samsung den Release der Software auf die Hardware abstimmen will.