Samsung überarbeitet Design des Galaxy S26 – und ein Punkt fällt sofort ins Auge

Die Änderungen sind subtil, aber sichtbar.

Beim Galaxy S26 bleibt Samsung seiner Linie treu. Statt radikaler Neuerungen gibt es aber wohl eine schlankere Silhouette. Darauf deutet zumindest ein erstes CAD-Bild hin, das gerade den Weg an die Öffentlichkeit gefundne hat.

Samsung Galaxy S26 etwas dünner

Das CAD-Rendering liefert den bisher besten Blick auf das wahrscheinliche Design des Galaxy S26. Veröffentlicht wurde das es von einem bekannten Leaker. Ihm zufolge schrumpft die Dicke des Gehäuses auf nur noch 6,9 Millimeter (Quelle: UniverseIce bei Twitter/X). Das nicht gerade wuchtige Galaxy S25 kommt zum Vergleich auf 7,2 Millimeter. Eine ziemlich marginale Änderung, die sich dann aber doch bemerkbar machen dürfte.

Am generellen Design des Flaggschiffs ändert sich hingegen kaum etwas. Die Kamera sitzt weiterhin vertikal auf der Rückseite, mit drei Sensoren und einem LED-Blitz daneben. Auffälligen Designspielereien sind nicht zu finden, dafür gibt es eine flachere Rahmenkonstruktion. Das Display wächst dem Leak zufolge leicht auf 6,3 Zoll. Gerüchten soll es mit dem Panel des Ultra-Modells mithalten, zumindest was die Auflösung angeht.

Was im Inneren des Samsung Galaxy S26 steckt, bleibt auch nach dem Leak offen. Spekulationen drehen sich um eher kleinere Updates bei der Hardware, einen neuen Chipsatzund verbesserte KI-Funktionen. Die große Kamera-Offensive dürfte aber erneut dem Ultra vorbehalten bleiben. Vorinstalliert sein sollen Android 16 und One UI 8.5.

Galaxy S26: Modellpalette bleibt übersichtlich

Ein Edge-Modell könnte beim Galaxy S26 anscheinend nicht mehr geplant, heißt es jetzt. Samsung setzt stattdessen wieder auf die klassische Dreiteilung: Standard-, Plus-Variante und das Ultra-Topmodell. Damit kehrt man zur Strategie früherer Galaxy-Jahre zurück und vereinfacht das Angebot.

Der Marktstart dürfte wie gewohnt rund um das nächste Unpacked-Event erfolgen. Mit einer Vorstellung ist Ende Februar 2026 zu rechnen, gefolgt von einer Vorbestellphase. Der reguläre Verkauf könnte dann Anfang März starten.