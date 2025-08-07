Samsung überrascht: Beliebte Handy-Reihe erhält doch noch ein Update

Damit haben wohl die wenigsten Nutzer gerechnet.

Eigentlich war schon Schluss, doch jetzt legt Samsung für seine beliebte S20-Reihe überraschend noch einmal nach. Trotz des abgelaufenen Support-Zeitraums gibt es nun ein neues Sicherheitsupdate für das Galaxy S20, S20 Plus und S20 Ultra.

Samsung Galaxy S20: Samsung verteilt Update

Für Galaxy-S20-Besitzer kommt das Update aus dem Nichts: Samsung verteilt gerade wieder einen Sicherheits-Patch für die Modelle S20, S20 Plus und S20 Ultra. Obwohl der Software-Support offiziell bereits im Frühjahr 2025 endete, erhalten die Smartphones nun ein Update. Zunächst startet der Rollout in den USA bei Verizon, andere Netze und Regionen dürften bald folgen.

Laut Berichten trägt die Aktualisierung die Nummer G981VSQSDHYG2 (S20), G986USQSDHYG2 (S20 Plus) und G988USQSDHYG2 (S20 Ultra). Neue Funktionen enthält der Patch nicht, es handelt sich um ein reines Sicherheitsupdate. Warum Samsung sich genau entschieden hat, diese fast fünf Jahre alte Reihe nochmals zu versorgen, ist bisher unklar.

Auch wenn Samsung keine Angaben zur Ursache macht, deutet vieles auf eine sicherheitsrelevante Lücke hin, die geschlossen werden musste. In solchen Fällen springen Hersteller manchmal selbst dann ein, wenn der reguläre Support-Zeitraum bereits abgelaufen ist. Mit dem aktuellen Update zeigt Samsung, dass ältere Modelle im Ernstfall nicht komplett fallengelassen werden.

Galaxy S20: Nutzer sollten Update installieren

Für Besitzer eines Galaxy-S20-Handys lohnt sich das Update. Wer eines der beliebten Smartphones noch aktiv nutzt, sollte den Patch installieren, sobald er verfügbar ist (Quelle: 9to5Google).

Die offizielle Unterstützung für die S20-Reihe lief fünf Jahre lang. Inzwischen gelten bei Samsung sogar sieben Jahre Update-Versprechen für neue Geräte wie das Galaxy S25.