Samsung überrascht: Galaxy S22, Plus und Ultra erhalten brandneues Software-Update

Samsung macht Besitzerinnen und Besitzer der Galaxy-S22-Smartphones glücklich.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung spielt derzeit ein frisches Softwarepaket für die Galaxy-S22-Reihe aus. Mit dem September-Update 2025 liefert der Konzern nicht nur neue Sicherheitsverbesserungen, sondern schließt auch gleich mehrere schwerwiegende Lücken. Wer ein Galaxy S22, S22 Plus oder S22 Ultra besitzt, sollte die Aktualisierung zeitnah installieren.

Anzeige

Samsung macht Galaxy-S22-Handys wieder sicher

Die neuen Versionen tragen je nach Modell unterschiedliche Kennungen: S901BXXSIFYI3 für das Galaxy S22, S906BXXSIFYI3 für das Galaxy S22 Plus und S908BXXSIFYI3 für das Galaxy S22 Ultra. So könnt ihr selbst prüfen, ob euer Gerät bereits versorgt wurde. Zunächst ist das Update in Europa verfügbar, weitere Regionen werden in Kürze folgen.

Laut Samsung werden mit dem September-Paket insgesamt 71 Sicherheitslücken geschlossen. Darunter befinden sich zwei kritische Fehler im Android-System sowie 58 weitere mit hohem Risiko. Ergänzend kommen 25 Korrekturen speziell für die hauseigene Oberfläche One UI hinzu. Zusätzlich wird ein Problem mittlerer Schwere beseitigt, das aus den eigenen Reihen – von Samsung Semiconductor – gemeldet wurde (Quelle: SammyFans).

Android 16 in Vorbereitung

Parallel zur Auslieferung dieses Sicherheitspakets arbeitet Samsung bereits am nächsten großen Schritt: One UI 8 auf Basis von Android 16. Das umfangreiche Upgrade für Galaxy-Geräte soll im Laufe des Oktober 2025 bereitstehen. Ein genaues Startdatum bleibt zwar offen, doch Besitzer der Galaxy-S22-Modelle können sich auf zahlreiche Neuerungen einstellen – möglicherweise auch im Zusammenspiel mit Android 16.

Anzeige

Im Video verraten wir euch bereits jetzt, was euch erwartet:

Für viele Nutzer bleibt deshalb eine klare Empfehlung: Das aktuelle Update installieren und gleichzeitig gespannt auf die kommende Generation von Samsungs Software warten. Denn wer seine Daten schützen und sein Smartphone fit für die Zukunft halten will, sollte jetzt aktiv werden.