Samsung überrascht: Galaxy-S22-Smartphones erhalten riesiges Software-Update

Samsung hat vier große Updates versprochen und mit dem jetzigen Rollout gehalten.

Samsung beweist einmal mehr, dass seine Update-Strategie Maßstäbe setzt. Die Galaxy-S22-Serie, bestehend aus dem S22, S22 Plus und S22 Ultra, bekommt jetzt das große Update auf One UI 8, basierend auf Android 16. Damit liefert der Konzern das vierte und letzte große Betriebssystem-Upgrade, das er beim Launch 2022 versprochen hatte.

Samsung Galaxy S22, Plus und Ultra erhalten letztes großes Upgrade

Das Update ist ab sofort in Europa verfügbar und trägt die Firmware-Version S90xBXXUIGYI7. Mit einer Größe von rund 3,2 Gigabyte bringt es nicht nur neue Funktionen, sondern auch ein deutlich überarbeitetes Design. Nutzerinnen und Nutzer können die Aktualisierung auf ihrem Galaxy-S22-Smartphone manuell starten – wie gewohnt über „Einstellungen → Software-Update → Download und installieren“.

Optisch wirkt One UI 8 cleaner und moderner. Menüs sind aufgeräumter, Animationen flüssiger. Besonders spannend sind jedoch die vielen Detailverbesserungen im Alltag: Das Update führt neue Display-Rotationsoptionen ein, erweitert Samsung DeX um zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten und bringt neue Automatisierungsbedingungen in „Modi & Routinen“. Auch der Secure Folder wurde verstärkt und bietet nun besseren Schutz sensibler Daten.

Darüber hinaus hat Samsung gleich mehrere System-Apps überarbeitet – darunter Kalender, Wecker, Quick Share, Reminder, My Files und den Samsung Internet-Browser. Viele davon erhalten ein einheitlicheres Design und neue Funktionen, die an aktuelle Galaxy-Geräte angepasst sind.

Im Video könnt ihr euch die Neuerungen anschauen:

Letztes großes Android-Update

Mit One UI 8 schließt Samsung das Kapitel der großen Versionssprünge für die Galaxy-S22-Serie ab. Für 2026 ist noch ein kleineres Update auf One UI 8.5 geplant, das zusätzliche Feinschliffe bringt, aber keine komplett neue Android-Version. Damit erfüllt der Hersteller sein Versprechen: vier große Android-Upgrades und fünf Jahre Sicherheitspatches (Quelle: SamMobile).

In einer Zeit, in der viele Hersteller ältere Geräte schnell fallen lassen, setzt Samsung so ein starkes Zeichen. Das Update zeigt, dass auch ein Smartphone von 2022 noch up to date bleiben kann – und gibt der Galaxy-S22-Reihe ein würdiges technisches Finale.