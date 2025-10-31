Samsung überrascht: Galaxy S26 lässt die Muskeln spielen

Samsung muss sich mit dem Herzen der Galaxy-S26-Smartphones wohl nicht vor der Konkurrenz verstecken.

Die neuesten Benchmark-Daten zu den kommenden Galaxy-S26-Smartphones sorgen für eine nette Überraschung: Der hauseigene Exynos 2600 scheint die Konkurrenz nicht nur einzuholen, sondern leicht zu überholen. Während Fans bisher beim Thema Exynos eher skeptisch waren, könnte sich das mit dieser Generation grundlegend ändern – wenn Samsung wirklich abliefern kann.

Samsungs Exynos 2600 mit hoher Performance

Die Werte lassen aufhorchen: In der Multi-Core-Leistung zieht Samsungs Chip erstmals an Apple vorbei und deklassiert Qualcomms aktuelle Elite-Generation deutlich. Besonders bemerkenswert – der Exynos 2600 basiert auf Samsungs neuer 2-nm-Fertigung, ein entscheidender Technologiesprung, der offenbar Früchte trägt.

Samsung Exynos 2600

Single-Core: 3.455 Punkte

Multi-Core: 11.621 Punkte

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (Qualcomm)

Single-Core: 2.865 Punkte

Multi-Core: 9.487 Punkte

Apple A19 Pro (iPhone 16 Pro)

Single-Core: 3.753 Punkte

Multi-Core: 9.702 Punkte

Die Benchmarks deuten darauf hin, dass die Samsung-Ingenieure in Sachen Performance und Energieeffizienz deutlich aufgeholt haben. Doch wie immer gilt: Zahlen sind nicht alles. In der Praxis zählen Faktoren wie Temperaturentwicklung, Akkulaufzeit und thermisches Management mindestens genauso viel wie rohe Rechenleistung (Quelle: PhoneArena).

Samsung könnte Abhängigkeit lösen

Samsung könnte sich bei einem Erfolg des Exynos 2600 mehr von Qualcomm lösen. Nach dem Reinfall früherer Exynos-Generationen und der kompletten Snapdragon-Ausrichtung bei der Galaxy-S25-Generation, scheint das Unternehmen 2026 wieder Vertrauen in seine Eigenentwicklung zu haben.

Am Ende dürfte den meisten Nutzern egal sein, ob in ihrem Samsung-Smartphone ein Snapdragon oder Exynos arbeitet – Hauptsache, das Gerät läuft flüssig und effizient. Zudem muss der Preis stimmen. Wenn der Exynos 2600 eine hohe Leistung und Effizienz bietet und Samsung diesen günstiger bauen als einen Chip kaufen kann, dann gewinnen am Ende alle Seiten.