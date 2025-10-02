Wenn ihr eines dieser beiden Samsung-Galaxy-Handys nutzt, hat das Warten ein Ende

Samsung zündet den Update-Turbo!

Samsung startet in den Oktober mit einem großen Software-Rollout für seine Mittelklasse-Handys. Erste Besitzerinnen und Besitzer eines Galaxy A54 oder A34 können jetzt die neue Oberfläche One UI 8 installieren – basierend auf Android 16.

Galaxy A34 und A54 kriegen One UI 8

Der Rollout startet wie immer in Südkorea – in wenigen Tagen dürfte die neue Software aber auch hierzulande verfügbar sein (Quelle: SamMobile). Damit setzt der Hersteller seine Update-Offensive fort, die im Herbst bereits die günstigeren Modelle Galaxy A15 und A16 versorgt hat.

Zunächst geht das Update in Südkorea an den Start. Innerhalb weniger Tage soll es aber auch in anderen Märkten erscheinen. Wer ein Galaxy A54 (Test) nutzt, findet die neue Software unter der Firmware-Version A546SKSUCEYI5. Beim Galaxy A34 trägt das Update die Kennung A346NKSUAEYI7. Je nachdem, ob ihr bereits Teil des One-UI-8-Beta-Programms wart, kann die Downloadgröße unterschiedlich ausfallen.

Das ändert sich mit One UI 8 für euch

Samsung selbst beschreibt One UI 8 nicht als großes Update wie One UI 7. Dennoch bringt die Software eine Reihe von Verbesserungen, die im Alltag sofort auffallen sollen. Dazu gehören optimierte Menüs, flüssigere Animationen und neue Systemfunktionen, die das Nutzererlebnis insgesamt runder machen. Auch kleinere Fehlerkorrekturen und Sicherheitsanpassungen sind Teil des Pakets.

Kollege Severin hat die wichtigsten Neuerungen für euch in Videoform zusammengefasst:

Die Installation läuft wie gewohnt direkt über das Smartphone: Unter „Einstellungen → Softwareupdate → Herunterladen und installieren“ könnt ihr das Update manuell anstoßen. Ansonsten könnt ihr aber auch darauf warten, dass euch das Update automatisch angeboten wird. In beiden Fällen bringt euch ein Neustart nach der Installation anschließend die neue Benutzeroberfläche.