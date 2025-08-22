Samsung und Apple bieten dieses Feature schon lange an – jetzt zieht Google Pixel endlich nach

Es werde Licht – so hell wie ihr es wollt.

Im Vergleich zur Smartphone-Konkurrenz haben die Google-Pixel-Handys ihre Nutzer im Dunkeln tappen lassen – zumindest was die Taschenlampe angeht, die sich bislang nicht in der Helligkeit einstellen ließ. Mit einiger Verspätung kommt dieses Feature dank der neuesten Android-Version nun aber endlich auch bei den Pixel-Modellen an.

Google Pixel: Taschenlampe bekommt Upgrade

Das neue Android Canary Update vom August 2025 führt endlich die native Option ein, die Helligkeit der Taschenlampe im Quick Menü Panel von Pixel-Handys einzustellen.

Die neue Funktion erlaubt es euch, die Taschenlampen-Kachel auszuwählen und zu vergrößern – in dem neuen Regler könnt ihr die Leuchtstärke eurer Lampe stufenlos verändern. Standardmäßig ist sie bei neueren Pixel-Smartphones auf 50 Prozent eingestellt. Es geht also noch deutlich heller.

Die Android Canary Updates bieten Entwicklern bereits frühzeitig Zugriff auf neue Funktionen, bevor diese an alle Nutzer ausgerollt werden. Bei dem Taschenlampen-Feature scheint ein Release im 4. Quartal 2025 für Android 16 realistisch. (Quelle: AndroidAuthority)

Apple und Samsung bietet Feature schon länger

Viele von Googles Konkurrenten haben ein ähnliches Feature bereits seit Längerem an Bord. Bei Huawei-, Xiaomi- und Samsung-Handys reicht es, wenn ihr im das Quick Menü Panel aufruft und dort lang auf das Taschenlampen-Icon drückt – nun öffnet sich ein Regler, der sich auf fünf unterschiedliche Stufen verstellen lässt.

Falls ihr die Intensität eurer Taschenlampe hochstellt, kann die Hitze der Leuchte bei längerem Hautkontakt zu leichten Verbrennungen führen – jedenfalls warnt Samsung bei der Einstellung davor. Ihr solltet euch also vergewissern, dass ihr die Taschenlampe wieder ausgeschaltet habt, wenn ihr das Handy zurück in eure Hosentasche steckt.

Auch bei Apple ist die Funktion übrigens bereits seit Jahren möglich. Wie ihr die Taschenlampe bei eurem iPhone verstellen könnt, hat Kollege Sven Kaulfuss in seinem Übersichtsartikel veranschaulicht.

