Samsung und Apple können nur neidisch zuschauen: Huawei lässt mit neuem Smartphone die Muskeln spielen

Wer sagt, dass dünn auch Kompromiss heißen muss? Huawei beweist mit dem Mate 70 Air das Gegenteil.

Huawei knöpft sich die großen Rivalen Apple und Samsung vor. Mit dem neuen Mate 70 Air will das chinesische Unternehmen beweisen, dass extreme Schlankheit und massive Akkuleistung kein Widerspruch sein müssen. Das Handy soll bald in China auf den Markt kommen und zeigt schon jetzt, wohin sich das Smartphone-Design entwickeln könnte.

Huawei Mate 70 Air mit riesigem Akku

Das Mate 70 Air ist laut Leaks nur 6,6 Millimeter dünn, also kaum dicker als das iPhone Air oder Galaxy S25 Edge. Der Unterschied: Während Apple und Samsung beim Akku Kompromisse eingehen mussten, steckt Huawei einen Riesenakku mit 6.000 bis 6.500 mAh in das filigrane Gehäuse – fast doppelt so viel Kapazität wie beim iPhone-Pendant. Aufgeladen wird er mit bis zu 66 Watt. Ob das Gerät zusätzlich kabellos geladen werden kann, ist noch offen.

Neben dem Akku dürfte vor allem das 7-Zoll-Display für Aufmerksamkeit sorgen. Es ist im 18,8:9-Format gehalten, also etwas breiter als bei den meisten Konkurrenzmodellen. Das Gewicht von 208 Gramm zeigt, dass Huawei eher auf Stabilität als auf extreme Leichtbauweise setzt. Optisch folgt das Mate 70 Air dem typischen Huawei-Stil: ein glänzender Metallrahmen, stark abgerundete Kanten und eine markante Rückseite mit rundem Kameramodul und strukturierter Oberfläche:

Viele Details noch unbekannt

Unter der Haube sind noch nicht alle Details bekannt. Es wird aber ein High-End-Chip und eine Kamera erwartet, die sich an der Mate-70-Serie orientiert. Preis und globaler Launch sind bisher nicht bestätigt, doch die Vorstellung in China soll unmittelbar bevorstehen.

Mit dem Mate 70 Air zeigt Huawei, dass das Unternehmen trotz internationaler Hürden wieder Vollgas gibt. Ein riesiges Display, ein Akku, der viel größer ist als bei der Konkurrenz, und ein Design, das dünner kaum sein könnte – Huawei bringt frischen Druck in den Premium-Markt. Ob das Smartphone wirklich ein Erfolg wird, werden Preis und Verfügbarkeit entscheiden. Wir halten euch auf dem Laufenden.