Samsung und Apple trauen sich das nicht: Mein Lieblings-Handy ist bis heute unerreicht

Warum bringt niemand dieses geniale Handy zurück?



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Ich mochte schon immer Handys am liebsten, die nicht nur langweilige, dünne, einförmige Quader mit einem Display waren. Aktuell nutze ich ein Samsung Flip-Phone, doch in grauer Vorzeit zu Beginn des Jahrtausends hatte ich bereits verschiedene Klapp- und Schiebe-Handys – und keines davon vermisse ich so sehr wie das Sony Ericsson Xperia Mini Pro.

Sieht so das beste Handy aller Zeiten aus? Ja. (© Sony / Bearbeitung: GIGA)

Sony Ericsson Xperia Mini Pro: Mein absolutes Lieblings-Handy

Das Xperia Mini Pro war gewissermaßen Sonys Art einer Weiterentwicklung eines Blackberrys – das Handy hatte eine komplette Tastatur zu bieten, nur dass sich diese unter dem für mich damals mächtigen 3-Zoll-Touch-Screen befand. Sie ließ sich mit einem extrem befriedigenden Klicken aus- und einfahren – und ich habe selten so komfortabel auf einem Smartphone getippt.

Es hat mir auch nichts ausgemacht, dass ich das Handy oft hin und herdrehen musste – aus dem Hochkant-Modus in den Querkant-Modus. Es hatte eine perfekte Größe dafür und fühlte sich auch mit im zugeschobenen Zustand nie zu groß, sondern wertig und kompakt an.

Ich hatte einfach das Gefühl, einen kleinen Computer in der Tasche zu tragen, aber auf eine gute Weise, auch wenn sich das vielleicht nicht so anhört. Allerdings war leider irgendwann die Leistung das Problem. Nach einigen Jahren begeisterter Nutzung musste ich das Xperia Mini Pro in den Ruhestand schicken, weil es selbst mit simplen Aufgaben immer überforderter wurde.

Komm schon, Sony: Mach’s noch einmal

Mittlerweile kommen jedes Jahr zahlreiche hochgezüchtete Handys auf den Markt, die mehr Leistung bieten, als ich jemals realistisch nutzen kann. Es gibt spannende Modelle mit riesigen rahmenlosen Displays oder sogar mehrmals faltbaren Screens. Doch haptische Tastaturen fallen damit natürlich weg.

Mein absoluter Traum wäre es, wenn Sony noch einmal jede Vorsicht und jedes Marktbewusstsein in den Wind schießen würde und in einem Anfall von Genie und Wahnsinn ein verbessertes Xperia Mini Pro herausbringen würde. Ein bisschen mehr Leistung darf es gerne sein und vielleicht könnte auch das Display etwas anwachsen.

Sonys Smartphone-Geschäft steckt mittlerweile ja ohnehin arg in der Krise, auch wenn das Unternehmen selbst sich nach außen tapfer zeigt. Wie wäre es also, noch einmal alles auf ein glorreiches Smartphone-Gadget zu setzen, das sich von allen anderen Marken absetzt. Ein letztes Hurra! Sagt Bescheid, Sony, ich wäre sofort dabei.