Samsung und Google ohne Chance: iPhone 17 Pro gelingt großer Erfolg

Das iPhone 17 Pro liefert im Kamera-Test ordentlich ab und lässt die Konkurrenz hinter sich.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple hat mit dem iPhone 17 Pro einen großen Sprung in der Kameraentwicklung geschafft. Im DxOMark-Test erreichte das neue Flaggschiff 168 Punkte – sieben mehr als der Vorgänger und genug, um in die Spitzengruppe vorzurücken. Damit liegt das Gerät klar vor Samsung und Google, wenn es um die Gesamtwertung geht. Nur Huawei mit dem Pura 80 Ultra und Vivo mit dem X200 Ultra behaupten sich noch knapp an der Spitze – sind in Deutschland aber nicht erhältlich.

Anzeige

iPhone 17 Pro liefert ab im Kamera-Test

Im Alltag überzeugt die Kamera vor allem mit kräftigen Farben, hoher Detailtreue und natürlichem Bokeh. In Innenräumen oder bei wenig Licht kann allerdings etwas Bildrauschen auftreten, und bei bewegten Motiven sind Fokus und Weißabgleich nicht immer stabil. Trotzdem fällt das Urteil der Tester eindeutig positiv aus: Das iPhone 17 Pro ist das vielseitigste Modell, das Apple bisher vorgestellt hat.

Hinzu kommen neue Software-Features, die Apple gezielt für Content-Creator positioniert: ProRes-RAW-Aufnahmen für maximale Flexibilität in der Nachbearbeitung sowie ein Dual-Recording-Modus, der gleichzeitig die Front- und Rückkamera nutzt. Außerdem ist nun 4K-HDR-Zeitlupe mit 120 Bildern pro Sekunde möglich – ein Feature, das besonders für Video-Enthusiasten interessant ist.

Technisch hat Apple die Kamera von Grund auf überarbeitet. Zum ersten Mal verfügen alle drei Module – Weitwinkel, Ultraweitwinkel und Tele – über 48-Megapixel-Sensoren. Das neue „48 MP Pro Fusion Camera System“ erlaubt es, auf Knopfdruck verschiedene Brennweiten zwischen 13 und 200 Millimetern auszuwählen. Damit sollen acht klassische Profiobjektive ersetzt werden. Auch optisch hat sich etwas getan: Statt einer Kamerainsel wie bisher zieht sich jetzt ein breites „Kamera Plateau“ über die Rückseite.

Anzeige

Apple holt sich ersten Platz bei Videos

Apple glänzt besonders im Bereich Videoaufnahme. Die Tester loben die neutralere Farbwiedergabe, geringeres Rauschen bei schlechten Lichtverhältnissen und flüssige Übergänge beim Fokussieren. Mit 185 Punkten in der Videokategorie erreicht das iPhone 17 Pro sogar den Bestwert – kein anderes Smartphone hat hier bislang so gut abgeschnitten.

Das Teleobjektiv bietet nun eine 100-Millimeter-Brennweite mit 48 Megapixeln – ein klarer Fortschritt für Nutzer, die Wert auf Zoom legen. Zwar erreicht Apple hier noch nicht ganz die Detailtreue von Huaweis Dual-Tele-Setups, dennoch hat sich die Lücke zu den Konkurrenten deutlich verkleinert.

Mit diesen Verbesserungen beweist Apple, dass es nicht nur bei Video, sondern auch im Fotobereich zu den Besten gehört. Für Samsung und Google bedeutet das: Der Rückstand auf die Spitzenplätze wächst, während Apple seine Stärken im Premiumsegment weiter ausbaut.