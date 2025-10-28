Samsung verabschiedet sich nach 5 Jahren von bedeutendem Smartphone

Kaum ein Samsung-Handy hat so viele Fans begeistert – jetzt endet seine Ära mit einem stillen Abschied.

Als Samsung im Herbst 2020 das Galaxy S20 FE vorstellte, war die Idee einfach und genial zugleich: High-End-Technik aus der Galaxy-S-Serie, aber zu einem Preis, den sich viele leisten konnten. Das „Fan Edition“-Konzept traf den Nerv der Zeit – und machte das Galaxy S20 FE zum wohl beliebtesten Smartphone seiner Generation.

Samsung Galaxy S20 FE am Ende

Doch jetzt, fünf Jahre später, ist die Reise offiziell vorbei. Mit dem Oktober-Update endet die Software-Unterstützung für das Galaxy S20 FE und sein 5G-Schwestermodell. Samsung wird das Gerät voraussichtlich im November von seiner Support-Seite streichen. Danach gibt es keine weiteren Sicherheits-Patches oder Betriebssystem-Updates mehr.

Für viele Nutzer ist das Ende des Supports ein nostalgischer Moment – schließlich galt das Galaxy S20 FE lange als der „Sweet Spot“ zwischen Flaggschiff und Mittelklasse. Drei große Android-Versionen und fünf Jahre Sicherheits-Updates hatte Samsung versprochen – und dieses Versprechen wurde eingehalten. Das allein ist in der Android-Welt keine Selbstverständlichkeit (Quelle: SamMobile).

Samsungs Fan Edition lebt weiter

Ganz verschwinden wird das Konzept allerdings nicht. Mit dem Galaxy S25 FE hat Samsung gerade erst die nächste Generation der Fan Edition vorgestellt – und diesmal mit deutlich besseren Zukunftsaussichten. Das neue Modell soll ganze sieben Jahre lang mit Android- und Sicherheits-Updates versorgt werden. Damit zieht Samsung bei der Update-Politik mit Apple und Google gleich.

Auch optisch und technisch hat sich viel getan: Die neuen Fan-Edition-Geräte folgen einem moderneren Design, bieten schnellere Chips, bessere Kameras und mehr Nachhaltigkeit durch längere Produktzyklen. Trotzdem bleibt die Grundidee dieselbe – starke Leistung zu einem fairen Preis.

Wer sein altes Galaxy S20 FE in den Ruhestand schicken möchte, sollte sich das Galaxy S25 FE anschauen (bei Amazon anschauen). Besonders dann, wenn ihr sicherheitsrelevante Apps wie von eurer Bank nutzt. Da müsst ihr sicherstellen, dass euer Smartphone auf dem aktuellen Stand ist.