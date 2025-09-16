Samsung verrät: Diese Smartphones erhalten Android 16 und One UI 8 noch 2025

Samsung macht viele Smartphone-Besitzer noch dieses Jahr mit einem großen Software-Update glücklich.

Samsung hat offiziell den Rollout von Android 16 mit One UI 8 gestartet. Den Anfang macht die Galaxy-S25-Serie, die ab sofort mit der neuen Benutzeroberfläche versorgt wird. Damit bringt Samsung nicht nur optische Neuerungen, sondern auch zahlreiche KI-Funktionen auf seine Geräte.

Samsung hat 2025 noch viel vor

Doch bei der Galaxy-S25-Serie bleibt es nicht. Im Laufe des Jahres 2025 werden gleich mehrere Generationen von Galaxy-Smartphones und -Tablets das Update erhalten. Besonders spannend: Auch ältere Modelle wie die Galaxy-S22-Serie oder sogar das Galaxy S21 FE stehen auf der Liste. Damit unterstreicht Samsung seine Update-Strategie, die sich inzwischen deutlich von vielen Mitbewerbern abhebt.

Folgende Modelle werden von Samsung noch 2025 versorgt:

Smartphones :

: Galaxy-S24-Serie

Galaxy Z Fold6, Z Flip6

Galaxy S24 FE

Galaxy-S23-Serie

Galaxy Z Fold5, Z Flip5

Galaxy S23 FE

Galaxy-S22-Serie

Galaxy Z Fold4, Z Flip4

Galaxy S21 FE

Galaxy A56 5G, A36 5G, A26 5G

Galaxy A17 5G, Galaxy A17

Galaxy A07

Galaxy A06 5G, Galaxy A06

Galaxy A55 5G, A35 5G, A25 5G

Galaxy A16 5G, Galaxy A16

Galaxy A15 5G

Galaxy A54 5G, A34 5G, A73 5G, A53 5G, A33 5G

Tablets :

: Galaxy-Tab-S10-Serie (inkl. S10 FE, S10 Lite)

Galaxy-Tab-S9-Serie (inkl. S9 FE)

Galaxy-Tab-S8-Serie

Mit dieser breiten Update-Liste macht Samsung deutlich, dass das Unternehmen seine Langzeitstrategie für Software-Support konsequent weiterverfolgt.

Das ändert sich mit One UI 8

One UI 8 bringt vor allem mehr Künstliche Intelligenz und Personalisierung auf Galaxy-Geräte. Ihr bekommt kontextbezogene Vorschläge für Routinen, Medien und Gesundheit, tägliche Updates über „Now Brief“ sowie die erweiterte „Now Bar“ für App- und Medieninfos.

Gleichzeitig legt Samsung großen Wert auf Sicherheit: Mit Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) werden verschlüsselte Speicherbereiche für Apps geschaffen, während Knox Matrix Geräte bei Risiken automatisch abmeldet. Auch das WLAN wird mit Post-Quantum-Kryptografie besser geschützt.

Daneben verbessert Samsung die Bedienung und Nutzererfahrung auf allen Formfaktoren. Zu den Highlights zählen Gemini Live für Echtzeit-KI-Interaktion, Circle to Search mit neuen Übersetzungsfunktionen sowie kreative Helfer wie Drawing Assist und Writing Assist.

Auf dem FlexWindow des Galaxy Z Flip gibt es mehr Assistenten- und Anpassungsmöglichkeiten, von Wallpapers bis zu Emoji-Designs. Neue Features wie Audio Eraser gegen Hintergrundgeräusche, Portrait Studio für KI-Haustierfotos, Call Captions zur Live-Transkription von Gesprächen und ein dynamisches Uhr-Design runden das Update ab (Quelle: Samsung).