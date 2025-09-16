Samsung verrät: Diese Smartphones erhalten Android 16 und One UI 8 noch 2025

Samsung macht viele Smartphone-Besitzer noch dieses Jahr mit einem großen Software-Update glücklich.
Samsung hat offiziell den Rollout von Android 16 mit One UI 8 gestartet. Den Anfang macht die Galaxy-S25-Serie, die ab sofort mit der neuen Benutzeroberfläche versorgt wird. Damit bringt Samsung nicht nur optische Neuerungen, sondern auch zahlreiche KI-Funktionen auf seine Geräte.
Samsung hat 2025 noch viel vor
Doch bei der Galaxy-S25-Serie bleibt es nicht. Im Laufe des Jahres 2025 werden gleich mehrere Generationen von Galaxy-Smartphones und -Tablets das Update erhalten. Besonders spannend: Auch ältere Modelle wie die Galaxy-S22-Serie oder sogar das Galaxy S21 FE stehen auf der Liste. Damit unterstreicht Samsung seine Update-Strategie, die sich inzwischen deutlich von vielen Mitbewerbern abhebt.
Folgende Modelle werden von Samsung noch 2025 versorgt:
- Smartphones:
- Galaxy-S24-Serie
- Galaxy Z Fold6, Z Flip6
- Galaxy S24 FE
- Galaxy-S23-Serie
- Galaxy Z Fold5, Z Flip5
- Galaxy S23 FE
- Galaxy-S22-Serie
- Galaxy Z Fold4, Z Flip4
- Galaxy S21 FE
- Galaxy A56 5G, A36 5G, A26 5G
- Galaxy A17 5G, Galaxy A17
- Galaxy A07
- Galaxy A06 5G, Galaxy A06
- Galaxy A55 5G, A35 5G, A25 5G
- Galaxy A16 5G, Galaxy A16
- Galaxy A15 5G
- Galaxy A54 5G, A34 5G, A73 5G, A53 5G, A33 5G
- Tablets:
- Galaxy-Tab-S10-Serie (inkl. S10 FE, S10 Lite)
- Galaxy-Tab-S9-Serie (inkl. S9 FE)
- Galaxy-Tab-S8-Serie
Mit dieser breiten Update-Liste macht Samsung deutlich, dass das Unternehmen seine Langzeitstrategie für Software-Support konsequent weiterverfolgt.
Das ändert sich mit One UI 8
One UI 8 bringt vor allem mehr Künstliche Intelligenz und Personalisierung auf Galaxy-Geräte. Ihr bekommt kontextbezogene Vorschläge für Routinen, Medien und Gesundheit, tägliche Updates über „Now Brief“ sowie die erweiterte „Now Bar“ für App- und Medieninfos.
Gleichzeitig legt Samsung großen Wert auf Sicherheit: Mit Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) werden verschlüsselte Speicherbereiche für Apps geschaffen, während Knox Matrix Geräte bei Risiken automatisch abmeldet. Auch das WLAN wird mit Post-Quantum-Kryptografie besser geschützt.
Daneben verbessert Samsung die Bedienung und Nutzererfahrung auf allen Formfaktoren. Zu den Highlights zählen Gemini Live für Echtzeit-KI-Interaktion, Circle to Search mit neuen Übersetzungsfunktionen sowie kreative Helfer wie Drawing Assist und Writing Assist.
Auf dem FlexWindow des Galaxy Z Flip gibt es mehr Assistenten- und Anpassungsmöglichkeiten, von Wallpapers bis zu Emoji-Designs. Neue Features wie Audio Eraser gegen Hintergrundgeräusche, Portrait Studio für KI-Haustierfotos, Call Captions zur Live-Transkription von Gesprächen und ein dynamisches Uhr-Design runden das Update ab (Quelle: Samsung).