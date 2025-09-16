Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Android
  4. Samsung verrät: Diese Smartphones erhalten Android 16 und One UI 8 noch 2025

Samsung verrät: Diese Smartphones erhalten Android 16 und One UI 8 noch 2025

Peter Hryciuk
Peter Hryciuk,
3 min Lesezeit
Android 16 q_giga Bearbeitung
Samsung spricht Klartext. (© GIGA)
Samsung macht viele Smartphone-Besitzer noch dieses Jahr mit einem großen Software-Update glücklich.

Samsung hat offiziell den Rollout von Android 16 mit One UI 8 gestartet. Den Anfang macht die Galaxy-S25-Serie, die ab sofort mit der neuen Benutzeroberfläche versorgt wird. Damit bringt Samsung nicht nur optische Neuerungen, sondern auch zahlreiche KI-Funktionen auf seine Geräte.

Samsung hat 2025 noch viel vor

Doch bei der Galaxy-S25-Serie bleibt es nicht. Im Laufe des Jahres 2025 werden gleich mehrere Generationen von Galaxy-Smartphones und -Tablets das Update erhalten. Besonders spannend: Auch ältere Modelle wie die Galaxy-S22-Serie oder sogar das Galaxy S21 FE stehen auf der Liste. Damit unterstreicht Samsung seine Update-Strategie, die sich inzwischen deutlich von vielen Mitbewerbern abhebt.

Folgende Modelle werden von Samsung noch 2025 versorgt:

  • Smartphones:
  • Galaxy-S24-Serie
  • Galaxy Z Fold6, Z Flip6
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy-S23-Serie
  • Galaxy Z Fold5, Z Flip5
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy-S22-Serie
  • Galaxy Z Fold4, Z Flip4
  • Galaxy S21 FE
  • Galaxy A56 5G, A36 5G, A26 5G
  • Galaxy A17 5G, Galaxy A17
  • Galaxy A07
  • Galaxy A06 5G, Galaxy A06
  • Galaxy A55 5G, A35 5G, A25 5G
  • Galaxy A16 5G, Galaxy A16
  • Galaxy A15 5G
  • Galaxy A54 5G, A34 5G, A73 5G, A53 5G, A33 5G
  • Tablets:
  • Galaxy-Tab-S10-Serie (inkl. S10 FE, S10 Lite)
  • Galaxy-Tab-S9-Serie (inkl. S9 FE)
  • Galaxy-Tab-S8-Serie
Mit dieser breiten Update-Liste macht Samsung deutlich, dass das Unternehmen seine Langzeitstrategie für Software-Support konsequent weiterverfolgt.

Das ändert sich mit One UI 8

One UI 8 bringt vor allem mehr Künstliche Intelligenz und Personalisierung auf Galaxy-Geräte. Ihr bekommt kontextbezogene Vorschläge für Routinen, Medien und Gesundheit, tägliche Updates über „Now Brief“ sowie die erweiterte „Now Bar“ für App- und Medieninfos.

Gleichzeitig legt Samsung großen Wert auf Sicherheit: Mit Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) werden verschlüsselte Speicherbereiche für Apps geschaffen, während Knox Matrix Geräte bei Risiken automatisch abmeldet. Auch das WLAN wird mit Post-Quantum-Kryptografie besser geschützt.

Daneben verbessert Samsung die Bedienung und Nutzererfahrung auf allen Formfaktoren. Zu den Highlights zählen Gemini Live für Echtzeit-KI-Interaktion, Circle to Search mit neuen Übersetzungsfunktionen sowie kreative Helfer wie Drawing Assist und Writing Assist.

Auf dem FlexWindow des Galaxy Z Flip gibt es mehr Assistenten- und Anpassungsmöglichkeiten, von Wallpapers bis zu Emoji-Designs. Neue Features wie Audio Eraser gegen Hintergrundgeräusche, Portrait Studio für KI-Haustierfotos, Call Captions zur Live-Transkription von Gesprächen und ein dynamisches Uhr-Design runden das Update ab (Quelle: Samsung).

