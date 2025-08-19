Samsung wechselt für ein besseres Galaxy S26 Ultra die Seiten

Samsung muss sich für ein besseres Galaxy S26 Ultra bei der Konkurrenz umschauen.

Samsung plant offenbar einen gewaltigen Sprung in der Smartphone-Fotografie. Wie aus gut informierten Kreisen durchgesickert ist, soll das kommende Galaxy S26 Ultra mit einem brandneuen 200-Megapixel-Sensor von Sony ausgestattet sein. Damit verlässt der südkoreanische Technologieriese überraschend seinen bisherigen Weg, im Top-Modell eigene ISOCELL-Sensoren zu verbauen.

Samsung Galaxy S26 Ultra mit Sony-Sensor

Der neue Sony-Sensor soll mit einem großzügigen 1/1,1-Zoll-Format und einer lichtstarken f/1.4-Blende besonders bei schwierigen Lichtverhältnissen überzeugen. Diese Kombination verspricht für das Samsung Galaxy S26 Ultra nicht nur bessere Nachtaufnahmen, sondern auch eine verbesserte Detailschärfe und einen natürlicheren Bokeh-Effekt.

Die Zusammenarbeit zwischen Samsung und Sony würde einen Wendepunkt in der Smartphone-Industrie markieren. Während Samsung bisher auf eigene Sensoren setzte, könnte die Kooperation mit dem japanischen Elektronikkonzern neue Maßstäbe setzen. Auch andere Hersteller wie Oppo zeigen bereits Interesse an der neuen Sensortechnologie (Quelle: Gizmochina).

Experten erwarten, dass das Galaxy S26 Ultra mit dieser Kameraaufrüstung seine Position im Premiumsegment deutlich verbessern wird. Die Kombination aus Sonys Sensor-Expertise und Samsungs ausgefeilter Bildverarbeitung könnte dabei zum neuen Goldstandard in der mobilen Fotografie werden. Bisher gilt das eher für Smartphones von Huawei.

Samsung muss nachlegen

Die Kamera spielt beim Smartphone-Kauf eine immer wichtigere Rolle. Wenn Samsung nicht von der Konkurrenz abgeschüttelt werden will, muss das Unternehmen nachlegen. Sollte dafür ein Sensor von Sony statt aus eigenem Hause nötig sein, dann ist es nun einmal so.

Samsung schwächelt nicht nur bei den eigenen ISOCELL-Kamerasensoren, sondern auch den Exynos-Chips. Deswegen mussten alle S25-Modell mit Chips von Qualcomm ausgestattet werden. Am Ende war das genau die richtige Entscheidung. Der Wechsel zum Sony-Sensor für die Hauptkamera des Galaxy S26 Ultra könnte sich für Samsung als genau richtig erweisen.