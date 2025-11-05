Samsung weiß es jetzt schon: Das Galaxy S26 reißt ihr uns aus den Händen

Einen Grund hat Samsung auch schon gefunden.

Samsung rechnet fest damit, dass die kommende Galaxy-S26-Reihe ein echter Verkaufserfolg wird. Laut interner Prognose kommen die neuen Modelle auf über 36 Millionen verkaufte Einheiten. Entscheidend dafür sei der Fokus auf KI.

Samsung: Galaxy S26 als KI-Hoffnungsträger

Wie koreanische Medien berichten, hat Samsung in einem internen Ausblick ehrgeizige Ziele formuliert. Die Smartphone-Sparte des Konzerns peilt demnach für die Galaxy-S26-Serie einen Absatz von mehr als 36 Millionen Geräten an. Damit würde man den Erfolg der S25-Generation deutlich übertreffen. In der ersten Jahreshälfte 2025 wurden rund 22 Millionen S25-Smartphones verkauft.

Zum Line-up sollen neben dem regulären Galaxy S26 auch ein S26 Plus und ein S26 Ultra zählen. Weitere Ableger wie ein S26 FE oder ein Edge-Modell könnten dann erst im späteren Jahresverlauf folgen, heißt es.

Zusammen mit allen anderen Galaxy-Smartphones erwartet Samsung für 2026 insgesamt rund 240 Millionen verkaufte Einheiten bei einem geschätzten Umsatz von über 90 Milliarden US-Dollar.

Samsung: Auch Foldables und Tablets im Fokus

Nicht nur die Galaxy-S-Reihe soll laut Samsung kräftig zulegen. Für das Jahr 2026 plant die Smartphone-Sparte mit 5 Millionen verkauften Foldables. Im Tablet-Segment liegt das Ziel bei insgesamt 27 Millionen Einheiten (Quelle: Maeil Business News).

Die Prognose fällt nicht ohne Grund so optimistisch aus. Der Hersteller sieht vor allem die Ausrichtung auf KI-Technologien als Treiber des Erfolgs. Die Galaxy-AI-Features sollen die Handys klar von der Konkurrenz abheben.

Ob dieser Fokus allein ausreicht, soll aber auch intern nicht unumstritten sein. Die Strategie zeige zumindest bei bisherigen Modellen eine gewisse Wirkung, so Samsung.

