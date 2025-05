Samsung wertet zwei der beliebtesten Smartphones mit riesigem Software-Update auf

Samsung hat sich zum Start von Android 15 und One UI 7 mit der Fertigstellung und Veröffentlichung zwar sehr viel Zeit gelassen, doch jetzt geht es Schlag auf Schlag. Nachdem zunächst die High-End- und Mittelklasse-Smartphones versorgt wurden, sind jetzt auch die besonders beliebten Einsteiger-Modelle an der Reihe.

Samsung Galaxy A15 und A16 erhalten Android 15

Die Aktualisierung auf Android 15 und One UI 7 erreicht die Galaxy-A15-Besitzer mit der Firmware-Version BYD5. Besitzer eines Galaxy A16 erhalten die Version BYE2. Das riesige Software-Update wird zunächst in Südkorea verteilt. SamMobile ist sich aber sicher, dass weitere Märkte schon in Kürze folgen werden. Besitzt ihr also eines der Handys, dann solltet ihr regelmäßig in den Einstellungen nach dem Update suchen.

Was die neue Benutzeroberfläche von One UI 7 angeht, müssen sich Besitzer der günstigen A-Serie mit einer verschlankten Version zufriedengeben. Die hochgelobten Galaxy-AI-Funktionen, die auf den Premium-Modellen für Begeisterung sorgen, bleiben den Budget-Smartphones verwehrt. Dennoch profitieren die Geräte von zahlreichen optischen Verbesserungen und Optimierungen der Benutzeroberfläche.

Samsung Galaxy A15 und Galaxy A16 extrem beliebt

Mit dem Start des Rollouts von Android 15 und One UI 7 für das Galaxy A15 und Galaxy A16 macht Samsung viele Besitzerinnen und Besitzer glücklich. Diese beiden Modelle verkaufen sich immer hervorragend und sind teilweise sogar die beliebtesten Android-Handys weltweit.

Das liegt auch daran, dass Discounter wie Aldi oder Lidl genau diese Modelle häufig im Angebot haben. Sie sind zwar günstig, aber trotzdem gut ausgestattet und bieten eine lange Update-Garantie. Das Galaxy A16 wird beispielsweise für sechs Jahre versorgt. Perfekt also für alle, die nicht viel Geld ausgeben und sich trotzdem keine Sorgen machen möchten.