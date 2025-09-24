Samsung will Apple mit dem Galaxy S26 Ultra dort überholen, wo das iPhone 17 Pro dominiert

Auf einmal könnte das iPhone seine größte Stärke verlieren – und zwar an Samsung.

Samsung bereitet sich darauf vor, eine seiner größten Schwächen zur größten Stärke auszubauen. Mit dem Galaxy S26 Ultra will der Hersteller nicht weniger, als Apple auf dem Feld schlagen, auf dem das iPhone seit Jahren unangefochten dominiert: Videoqualität.

Samsung will Video-Nachteile beseitigen

Im Zentrum steht der neue APV-Codec („Advanced Professional Video“). Er soll nahezu verlustfreie Aufnahmen mit dem Galaxy S26 Ultra ermöglichen, Details schärfer einfangen und gleichzeitig die Dateigröße um rund 20 Prozent effizienter halten als Apples ProRes. Für alle, die bisher zwischen Qualität und Speicherplatz jonglieren mussten, könnte das ein echter Gamechanger sein.

Doch Samsung geht noch weiter. Neben 12-Bit-Farbtiefe, HDR10 und HDR10+ bringt der APV-Codec Funktionen wie LOG-Aufnahme und integrierte LUT-Profile. Damit könnt ihr flach belichtetes Material aufnehmen, um es später farblich nach euren Wünschen zu bearbeiten – oder direkt auf dem Gerät eine Farbkorrektur-Vorschau ansehen. Erste Leaks deuten an, dass Samsungs Galerie- und Studio-Apps LUT-Previews unterstützen werden.

Zusätzlich soll das Galaxy S26 Ultra „Horizon Lock“ für stabilere Aufnahmen bei Bewegung, eine verbesserte Dokumentenscanfunktion und mehr Kontrolle über „Motion Fotos“ bieten. Wer große Videodateien verschieben muss, soll künftig auch externe USB-C-Laufwerke nutzen können – ein Feature, das besonders für Creator interessant ist. Beim iPhone gibt es die Möglichkeit schon länger.

Samsung muss nachlegen

Damit nimmt Samsung direkt Apple ins Visier. Während das iPhone 17 Pro mit ProRes weiterhin als Goldstandard gilt, könnte der APV-Codec den Spieß umdrehen. Entscheidend wird sein, ob Samsung die typischen Probleme wie Hitzeentwicklung und Akkubelastung bei langen Sessions in den Griff bekommt. Aktuell hängt das Unternehmen im Video-Bereich spürbar zurück (Quelle: AndroidCentral).

Sollten die Gerüchte stimmen, wird das Galaxy S26 Ultra nicht nur ein weiteres Flaggschiff, sondern das erste echte Android-Smartphone, das als professionelle Videokamera ernst genommen werden kann. Für Creator und Technikfans könnte damit 2025 das spannendste Jahr seit langem werden.